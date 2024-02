Nell’Oristanese sventola la bandiera di Giorgia Meloni 

Il vento del centrosinistra soffia forte sull’Isola. Ma nell’Oristanese le bandiere del centrodestra restano ben ancorate: dalla Planargia al Terralbese la vittoria della coalizione di Paolo Truzzu è netta, trainata dal carro di Fratelli d’Italia «il primo partito in provincia», commenta il deputato Francesco Mura. A fare incetta di voti è stato il consigliere regionale uscente Emanuele Cera che con oltre 4400 preferenze è in testa alla classifica della circoscrizione. Il Pd è il secondo partito dell’Oristanese dopo la squadra di Giorgia Meloni.

I dati

Il centrodestra con circa il 50 per cento delle preferenze stacca gli avversari. E sono i partiti a incidere pesantemente sul risultato finale, il candidato presidente Truzzu non convince a differenza di Alessandra Todde che anche nel resto dell’Isola ha trascinato la squadra. Su tutti spicca Fratelli d’Italia: rispetto alle Regionali di cinque anni fa moltiplica il suo bottino mentre la Lega precipita all’1,3 per cento. Il Psd’Az ottiene un importante 10 per cento, i Riformatori con una corazzata di sindaci e amministratori in campo si fermano intorno al 5,3 mentre l’Udc al 5,9 e Forza Italia finisce al 4. Nel centrosinistra il Partito democratico si attesta all’11 per cento e tiene bene nonostante l’uscita dei vertici della dirigenza locale ammaliati dalle sirene di Renato Soru. Seguono i 5 Stelle (il consigliere regionale uscente Alessandro Solinas va oltre le 1600 preferenze) e Sinistra futura.

L’analisi

In alcuni centri la distanza fra gli schieramenti si fa abissale. A Bosa il centrodestra stravince con 2564 voti, certamente un ruolo di primo piano lo ha avuto il consigliere regionale uscente Alfonso Marras candidato nelle fila del Psd’Az: da solo porta a casa complessivamente oltre 2900 schede (forse non sufficienti per occupare di nuovo una poltrona nell’Aula cagliaritana di via Roma). Ma è in tutta la Planargia che il gruppo di Truzzu festeggia ottimi risultati tranne che a Sennariolo, dove la candidatura del sindaco Gianbattista Ledda sposta l’asticella verso il centrosinistra. Per il resto non sorprendono i risultati del Terralbese: da Arborea ad Arcidano passando per Marrubiu le urne hanno sorriso solo al centrodestra. E così pure a Cabras e Villaurbana, dove è sceso in campo con FdI anche il sindaco Paolo Pireddu. A Paulilatino il primo cittadino e consigliere regionale uscente Domenico Gallus era di nuovo in corsa e ha trainato il centrodestra (ottenendo in tutta la circoscrizione oltre 2300 voti). Nel Montiferru il clima è vario: a Santu Lussurgiu il centrosinistra schiaccia gli avversari con il sindaco Diego Loi in prima linea fra gli aspiranti a tornare in Consiglio regionale. E si tinge di rosso il Barigadu, da Fordongianus a Busachi, terra del leader del Pd Antonio Solinas. Successo per la veterinaria Monica Pais e per l’ex sindaco di Albagiara Maurizio Mallocci. «Seguiamo con trepidazione questa maratona elettorale, siamo soddisfatti ma aspettiamo gli esiti definitivi» commenta Efisio Sanna, segretario provinciale del Pd. Segno più anche a Sedilo dove l’impegno del sindaco Salvatore Pes non basta al centrodestra. Risultati simili anche in Marmilla: a Baradili, centro più piccolo dell’Isola, Alessandra Todde si impone su Truzzu per 22 voti a 19. Vittoria netta a Mogoro e anche i paesini intorno al lago Omodeo segnano il successo di 5Stelle e Pd. Incerti fino all’ultimo i risultati di Ghilarza, Abbasanta dove i rispettivi sindaci hanno cercato di strappare il pass per il Consiglio regionale ma il verdetto delle urne sembrerebbe sfavorevole. Niente da fare nemmeno per la sindaca di Bonarcado Annalisa Mele, consigliera regionale uscente eletta 5 anni fa con la Lega e ora passata con i Riformatori.

La curiosità

Il risultato più singolare è arrivato da Bidonì dove la sfida è finita in parità: 32 voti per Todde e 32 per Truzzu. Avrebbero potuto fare la differenza le 4 preferenze alla squadra di Renato Soru ma il gioco della democrazia è anche questo.

