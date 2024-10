«Nell’Oristanese boom di contagi, danni rilevanti per le aziende» 

La Lingua blu nell’Oristanese fa ancora paura. Un dato su tutti: nelle ultime tre settimane i capi morti sono lievitati del 121% e quelli contagiati del 58%. Adesso sono 749 gli allevamenti raggiunti dall’epidemia, il 31% in più rispetto all’inizio del mese.

«L’indice di mortalità in tre settimane è più che raddoppiato, passando dall’1,25 al 2,3% - ha sottolineato Enrico Vacca che dirige il Servizio di sanità animale dell’Asl 5 - confermata la presenza dei due sierotipi 8 e 3, mentre in qualche allevamento è comparso anche il sierotipo 4».

Nelle ultime tre settimane i capi morti sono passati da 3.272 a 7.256, gli ovini contagiati da 19.279 a 30.467 e i focolai sono lievitati da 571 a 749. «Rilevanti i danni economici per le aziende - ha aggiunto Vacca – numerosissimi gli aborti e molti ovini per almeno un anno non saranno in grado di essere produttivi».

Il Servizio di sanità animale dell’Asl oristanese da mesi ha dichiarato la provincia zona di circolazione dei due sierotipi 8 e 3 e ora anche del sierotipo 4. «Da tutto l’Oristanese le movimentazioni di animali della specie ovina, caprina e bovina, da vita, verso le zone non interessate dalla circolazione virale devono essere concordate con i servizi veterinari di partenza e destinazione», ricorda Vacca.

