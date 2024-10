nell’olimpico al Forte Village ratto vince, seregni incanta 

Gli Élite sono un’altra cosa. Lo ha chiarito ieri al Triathlon Forte Village l’azzurra Bianca Seregni. La 24enne di Sesto San Giovanni, una delle migliori atlete italiane a livello internazionale, ieri sulla distanza che l’ha vista 22ª ai Giochi di Parigi non si è limitata a dominare la prova femminile, ma ha addirittura chiuso al secondo posto assoluto. L’unico a precederla (in 1.53’05”) è stato Marco Ratto, campione sardo Sprint a Cagliari, che nella classifica maschile precede di 1’32” Nicola Sorcolo, per una doppietta della Sardegna X Sports. Tra le donne, invece, sul podio due giovani stelle del triathlon sardo come Giulia Saiu e la Junior Giorgia Pieraccini.

Nella distanza Supersprint, anche la Junior Giulia Carta ha fatto un po’ “la Seregni”: sesta assoluta nella gara vinta da Paolo Piras.

Ordine d’arrivo. Olimpico : 1. Marco Ratto (S1, Sardegna X Sports), 2. Nicola Zorcolo (S2, id.), 3. Enrico Schiavino (S3, Magma Team), 4. Omar Gessa (S3, Atl. Pula Tri), 5. Filippo Capone (S3, Tri Team Sassari), 6. Manuel Cossu (Ju, Fuel Triathlon), 7. Matteo Agus (M1, Blue Tribune), 8. Paolo Atzeni (M1, Triathlon Cagliari), 9. Alessandro Sciarrone (M2, Pro Patria), 10. Andrea Schiavino (S4, Tri Team Sassari).

Femminile : 1. Bianca Seregni (El, Fiamme Oro) 1.54’45”, 2. Giulia Saiu (S1, K3 Cremona), 3. Giorgia Pieraccini (Ju, Tri Team Sassari), 4. Lisa Orrà (M2, Fitri), 5. Michela Morsini (M2, Tts).

Supersprint : 1. Paolo Piras (S1, Fuel Tri) 34’16”, 2. Ruslan Farci (S1, Tri Nuoro), 3. Sebastian Cossu (Yb, Fuel), 4. Stefano Aru (Yb, Villacidro Tri), 5. Daniele Schirru (YB, Tri Cagliari), 6. Giulia Carta (Ju, Minerva) 36’39”.

