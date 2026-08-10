Nell’officina abusiva cumuli di rifiuti pericolosi e personale non in regola 

Un’autofficina abusiva con una gestione dei rifiuti speciali pericolosi basata sul “fai da te” e con personale irregolare. È questo il bilancio di un’operazione degli agenti del nucleo di polizia giudiziaria, ambientale ed edilizia della Polizia locale nella zona industriale Nord della città conclusa con il sequestro della struttura e la denuncia del titolare. Durante l'ispezione dei locali, gli agenti si sono trovati di fronte a una vera e propria discarica non autorizzata con numerosi rifiuti speciali e pericolosi come filtri, cinghie, oli motore usati e pneumatici usurati accumulati abusivamente. I successivi accertamenti amministrativi hanno svelato che l'officina, pur condividendo gli spazi con un'azienda lecita all’interno della stessa area, era un fantasma per il fisco e per lo Stato essendo priva di autorizzazioni e licenze. A tutto questo si aggiunge il fatto che il personale presente è risultato irregolare e costretto a lavorare senza Dispositivi di protezione individuale. I locali erano inoltre privi di impianti di aspirazione dei fumi, sistemi di sicurezza e presidi antincendio.

Per il titolare è scattata immediatamente la denuncia per reati ambientali, a cui si aggiunge una pesante sanzione amministrativa mentre l'autofficina e tutti i rifiuti presenti sono stati posti sotto sequestro penale. Sono ora in corso verifiche per definire con precisione la posizione fiscale del titolare.

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