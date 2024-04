Nell’oasi del Wwf un sentiero per non vedenti e disabili fisici 

Nell’oasi Wwf di Monte Arcosu c’è un sentiero dedicato a chi, normalmente, non ha la possibilità di godere delle bellezze della natura. Sabato alle 11.30, sarà inaugurata la nuova creazione di Domus de Luna, il “Sentiero X Tutti”, occasione di condivisione e inclusione. Un sentiero che rappresenterà un’esperienza per non vedenti o ipovedenti, persone con disabilità fisiche o intellettive.

Si tratta di un'area naturale in cui persone non vedenti o ipovedenti, persone con disabilità fisiche o intellettive potranno stimolare e recuperare la percezione della realtà, accompagnati nel percorso da un “corrimano - guida” in corda che lo percorre interamente. Lungo il percorso multisensoriale, che si sviluppa per circa 700 metri si incontrano otto stazioni di sosta definite da tavole incise e in rilievo e da narrazioni vocali che racconteranno storia, flora e fauna dell’oasi, il progetto. Sono aree di sosta attrezzate, individuabili anche con segnalazione tattile lungo il corrimano.

Ma anche i visitatori che non hanno questo tipo di fragilità potranno sperimentare il cammino con un’immersione al buio: camminando con una benda scura sugli occhi dovranno fare appello alle proprie capacità per destreggiarsi in una situazione mai sperimentata.

