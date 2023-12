Nello zaino libri e carta igienica  

Nei bagni della scuola manca la carta igienica e i genitori devono provvedere. Succede a Serramanna, dove il caso è stato sollevato dalla consigliera di minoranza Barbara Steri, madre di una bambina che frequenta le elementari, che ha chiamato il sindaco della cittadina Gabriele Littera ad una singolare interrogazione a risposta immediata.

Interrogazione

«Come madre di un’alunna della “Silvio Pellico” sono venuta a conoscenza che nell’istituto funzionano solo due bagni. La situazione igienica è al limite, si respira un odore nauseabondo», ha esordito in Aula l’esponete del gruppo “Più Serramanna”. Non è tutto. Steri ha quindi sollevato la questione della carta igienica che non sarebbe fornita dalla scuola e che sarebbe invece chiesta ai genitori degli alunni. «Nei bagni della scuola, inoltre, manca persino la carta igienica perché il Comune di Serramanna non ha versato i fondi necessari alla dirigenza scolastica e come genitori ci troviamo a dover provvedere noi e portare la carta igienica e i fazzoletti usa e getta per l’uso quotidiano dei nostri figli».

Il sindaco

Insomma: con quaderni e libri nello zainetto degli alunni entra simbolicamente anche la carta igienica. Il tema, che non rappresenta una novità nel panorama scolastico, sollevato a margine dell’approvazione del bilancio di previsione, non ha scomposto più di tanto il sindaco Gabriele Littera che, riguardo al malfunzionamento dei servizi igienici, ha annunciato l’avvio delle necessarie manutenzioni: «Abbiamo in bilancio risorse e capitoli di spesa sufficienti». Poi la questione della carta igienica, alla cui fornitura sono stati chiamati i genitori degli alunni. «Non ci è mai stato chiesto di intervenire per questo tipo di acquisti: è stato fatto e subito sono state trasferire le risorse», assicura Littera, molto attento alla comunicazione, a cui non sono sfuggiti i malumori sui social. «So anche io che ci sono state polemiche, c’è chi si è rivolto anche a me direttamente o con messaggi, e so anche di insegnanti della scuola che hanno invitato i genitori a protestare con il sindaco», chiude. «Mi sento di dire che siamo vicini ai nostri ragazzi: abbiamo stanziato 7.500 euro per l’acquisto di strumenti musicali, da mettere a disposizione degli studenti del corso speciale».

