Provincia.
04 gennaio 2026 alle 00:14

«Nello Statuto genere femminile dimenticato» 

Si accende il dibattito politico dopo che la maggioranza di centrodestra ha respinto la proposta di introdurre nello Statuto provinciale un linguaggio che riconosca esplicitamente il genere femminile nelle cariche e nelle funzioni istituzionali.

La decisione ha suscitato la reazione del gruppo del Campo Largo (Federica Piras, Laura Celletti, Angelo Masala e Renzo Ponti) che ha diffuso un documento per contestare l’esito della votazione. Secondo i consiglieri di minoranza «la questione non riguarda una disputa ideologica ma il riconoscimento della realtà istituzionale. Il Consiglio provinciale è composto da uomini e donne, e il linguaggio ufficiale dovrebbe riflettere questa pluralità». Il gruppo sottolinea come l’uso del genere femminile negli atti pubblici rappresenti un elemento di correttezza istituzionale e di rispetto verso tutte le componenti della rappresentanza democratica.

I consiglieri evidenziano che la scelta della maggioranza si inserisce in un contesto politico caratterizzato dall’assenza di donne tra i suoi eletti. «Continueremo a nominare la realtà per quella che è – concludono - ribadendo l’impegno a utilizzare nei propri interventi la forma declinata sia al maschile che al femminile». ( s. c. )

