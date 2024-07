Nello stadio “Gigi Riva” nuovi parcheggi per le auto 

Nuovi parcheggi per lo stadio “Gigi Riva” di Uta, partiti i lavori per il rifacimento degli stalli. Gli interventi, realizzati grazie a un investimento di 500mila euro, ottenuti dai fondi degli avanzi di bilancio, porteranno a un completo rinnovo dello spazio esterno al campo di via Bascus Argius.

Il progetto comprende la nuova bitumazione dei parcheggi del campo sportivo e la realizzazione di oltre 50 stalli. L’accesso ai nuovi parcheggi, compreso lo spazio riservato ai portatori di disabilità, risulterà più agevole e pratico. Nei prossimi giorni, inoltre, verranno installate due torri per l’illuminazione, garantiranno la possibilità di accesso e movimento in tutta sicurezza anche nelle ore notturne. Il completamento dei lavori, legati all’area dei parcheggi, sono attesi per settembre, in coincidenza con l’inizio della stagione sportiva. Saranno poi predisposti gli interventi per il completamento dello stadio, previsti con i fondi del Pnrr.

«Questi interventi rientrano nel piano dell’Amministrazione, che mira a rendere servizi sempre più all'avanguardia per la comunità - dichiara l’assessore comunale Graziano Meloni – Una volta completati i lavori, il plesso sportivo diventerà un punto di riferimento per l’intero territorio. L’impianto potrà essere in grado di ospitare società e manifestazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, contribuendo a far crescere la cultura dello sport tra i giovani e a creare un indotto per le attività commerciali del paese». (a. cu.)

