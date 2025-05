Nello stadio arriva l’erba sintetica 

Una nuova vita per lo stadio Mario Tiddia: l’impianto sportivo che porta il nome dell’indimenticato calciatore e poi allenatore del Cagliari verrà rimesso a nuovo grazie a un progetto da 1 milione e 350mila euro. Il campo di calcio a 11 realizzato in erba sintetica di nuova generazione, un campo da calcio a cinque, nuovi spogliatoi, impianti di illuminazione e una nuova recinzione: i lavori sono appena cominciati e saranno completati prima della fine dell’anno.

Il progetto

Il sindaco, Angelo Dessì, rimarca l’importanza del progetto: «Si tratta di un’opera molto attesa, con questi lavori non solo andremo a risparmiare sulla manutenzione e l’irrigazione del manto erboso, ma realizzeremo un impianto in grado di ospitare manifestazioni sportive di assoluto livello». Umberto Russo, assessore ai Lavori pubblici, parla di promessa mantenuta: «Come avvenuto per il velodromo del ciclismo, era doveroso dare delle risposte anche al movimento calcistico di Sarroch. Grazie alla stesura del progetto esecutivo abbiamo potuto partecipare a un bando regionale per la ristrutturazione degli impianti sportivi, ottenendo 1 milione di euro. Questa amministrazione si è messa l'obbiettivo di programmare e progettare la valorizzazione del proprio territorio rendendolo appetibile e presentabile».

L’investimento

La riqualificazione del campo di calcio dello stadio Mario Tiddia è un’opera di grande valore anche per la minoranza. Mirko Spiga, capogruppo di “Noi per Sarroch” e assessore allo Sport nella precedente consiliatura ricorda come quella di investire su impianti e contributi alle società sia ormai una tradizione del Comune: «I soldi investiti nello sport sono sempre ben spesi, ci auguriamo che i tempi di consegna dei lavori vengano rispettati, in modo da permettere alla Gioventù Sarroch – alla quale vanno fatti i complimenti per la vittoria del campionato di Seconda categoria – di giocare in paese le gare casalinghe».

Erba sintetica

Massimiliano Salis, capogruppo di “Sarroch al centro Progressisti”, rimarca l’importanza della trasformazione del terreno di gioco in erba sintetica: «Siamo felici che l’avanzo di amministrazione venga utilizzato per rimettere a nuovo il campo, con questi interventi non ci sarà più bisogno di manutenzioni e Sarroch potrà ospitare manifestazioni sportive di carattere regionale». Rocco Canepa, presidente della Gioventù Sarroch, non vede l’ora di poter usufruire del nuovo impianto: «L’inizio di questi lavori è per noi la ciliegina sulla torta dopo una cavalcata trionfare che ci ha permesso di raggiungere la Prima categoria, avendo a disposizione un campo più moderno e funzionale possiamo puntare a compiere un ulteriore salto di qualità».

RIPRODUZIONE RISERVATA