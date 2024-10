Nello stadio arriva l’erba sintetica 

Dopo i lavori che cinque anni fa hanno trasformato il campo sportivo comunale de l’Annunziata in un piccolo gioiellino (copertura in legno sopra le gradinate, un nuovo pavimento, i bagni, un piccolo chiosco bar) ecco che il Comune punta a chiudere il cerchio con un nuovo manto in erba sintetica al posto di quello ormai vecchio di dieci anni. Il costo dell’intervento – come indicato nel progetto predisposto dall’ufficio tecnico due anni fa – è di 480mila euro.

La gran parte della somma è stata richiesta alla Regione attraverso l’ultimo bando per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi. In caso di ottenimento del finanziamento il Comune comparteciperà con circa100mila euro. Il progetto prevede anche l’adeguamento degli impianti di drenaggio (compresa l’irrigazione) e di illuminazione. Il campo sportivo dell’Annunziata «diventerà – ha detto più volte il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - un vero e proprio punto di riferimento per il territorio». (g. a.)

