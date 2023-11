Nello judo medaglia di bronzo per l’atleta Roberta Zedda 

L’atleta nuorese Roberta Zedda della Asd Judo “progetto farfalla Nuoro team Banzai Cortina Rom” ha conquistato sabato la medaglia di bronzo nella categoria 52 kg under 18 al Gran prix della Lucania a Policoro, in provincia di Matera. Il sindaco Andrea Soddu è contento del traguardo: «La notizia ci riempie di orgoglio. Roberta ha affrontato avversarie di altissimo livello e il suo successo è frutto di impegno, dedizione e talento straordinario. Voglio congratularmi con l’atleta, il suo allenatore e tutti i componenti della Asd Judo progetto farfalla Nuoro: il vostro impegno e passione sono un esempio per tutta la comunità». (g. pit.)

