«Nell’Isola vino di qualità. Dazi? Fanno male agli Usa» 

La Sardegna non è tra le principali regioni produttrici di vino come numeri ma la qualità delle bottiglie sta decisamente crescendo nell’Isola che, come le altre zone di produzione, dovrà fare i conti con dazi, vini dealcolati e nuove etichette. Argomenti che sono il pane quotidiano di Luca Rigotti, presidente della holding Mezzacorona, in Trentino, con cantine sparse da nord a sude dell’Italia. Nei giorni scorsi, il manager, presidente nazionale del settore vitivinicolo di Confcooperative e numero uno del Gruppo di lavoro “Vino europeo” di Copa-Cogeca, era in Sardegna per incontrare produttori e cantine.

Presidente Rigotti qual è il suo giudizio sul vino sardo?

«Il vino in Sardegna è di altissima qualità, sia il rosso che il bianco. Viene prodotto in zone particolarmente vocate, anche se la superficie è limitata rispetto ad altre regioni, ma nelle zone in cui la vite viene coltivata dà risultati ottimi. Il prodotto finale è di alta qualità e di tutto rispetto».

La situazione dell’Italia?

«Sicuramente a livello nazionale si può fare meglio, l’Italia ha prodotto 41 milioni di ettolitri e un 10% in più del 2023, ma siamo sotto il livello di una produzione normale, anche se il nostro Paese è tornato quest’anno ad essere il primo produttore europeo. Il 45% del vino è destinato al mercato domestico e il 55% all’esxport, di cui il 60% va negli Stati Uniti, in Germania, Regno Unito e Nord Europa. Ultimamente c’è stato un cambio di tendenza dei consumatori: le zone dove si producono vini bianchi o bollicine soffrono meno».

Nuove abitudini dovute ai cambiamenti climatici?

«Può essere che il fattore climatico abbia influenzato i gusti, nel senso che con l’aumento dei periodi di caldo si sia più invogliati a bere un vino fresco, con le bollicine e messo in frigo. Però nella storia ci sono cambi di tendenza, anni fa avere un vino bianco in cantina non era il massimo, le bollicine erano quasi sconosciute. Oggi, è stato fatto un grande lavoro sulle bollicine, e l’Italia è un grande produttore di bolle, Prosecco ma anche vini ottenuti con metodi classici in zone come Trento doc, Franciacorta, Oltrepo e Alta Langa».

Il settore ha innovato?

«Sì, innovazione tecnologica ma anche agronomica dedicando più cura al vigneto per ottenere un prodotto uva migliore e vini di alta qualità».

Però la siccità ha inciso anche negativamente.

«Il settore ha avuto difficoltà per un attacco di peronospora nella parte Sud dell’Italia, in altre zone l’anno scorso la siccità ha fatto diminuire ulteriormente la produzione, e questo è un problema di sostenibilità economica per le aziende. Poi c’è stata la tempesta perfetta tra il Covid e l’aumento dei tassi. Nel primo caso, il mercato della ristorazione si è fermato ma la Grande distribuzione organizzata ha compensato. Allo stesso tempo, dopo il Covid, c’è stato un aumento dei costi dei materiali, vetro, cartone, energia che ci ha messo in grande difficoltà, ha eroso margini. La crescita del costo del denaro ha fatto il resto».

E ora potrebbero anche arrivare i dazi di Trump.

«L’aumentodei tassi d’interesse ha eroso ulteriormente i margini delle aziende e il potere d’acquisto dei consumatori, adesso per fortuna da otto mesi a questa parte il tasso di sconto sta calando. Veniamo ai dazi. Gli Stati Uniti per noi sono un mercato importante. Non è bello fare previsioni. Quattro anni fa Trump impose dazi a Francia, Spagna e Gran Bretagna ma il motivo era la disputa Airbus-Boeing. Ora vedremo. Confido che questo non accada. Il popolo americano è un grande consumatore di vino con persone che amano degustarlo. La produzione Usa non è sufficiente per cui l’imposizione di dazi su vini importati farebbe aumentare il costo interno e il potere d’acquisto è calato anche lì».

Spostiamoci in Europa. C’è un grande dibattito, l’Irlanda di recente ha rilanciato su etichette più salutiste.

«Le partite aperte in Ue sono tante. Il discorso etichetta è un problema di approccio. Il consumatore deve essere informato e c’è una grande opportunità con il QrCode di mettere dentro l’etichetta elettronica un po’ tutto, anche addiruttura i cibi con cui accompagnare il vino e i consigli per l’uso. Le etichette allarmistiche sono un eccesso di zelo e uno scarico di responsabilità da parte del legislatore».

E le modifiche al codice della strada incidono?

«È una questione di mentalità: c’è Uber, ci si organizza con i pulmini. Se si deve guidare non bisogna bere, questo è fuori di dubbio. Il consumo di vino va fatto con i cibi giusti, nei momenti giusti con scienza e coscienza, e deve essere moderato e consapevole. I vini dealcolati possono essere un’opportunità di mercato ma non credo che vadano a sostituire quelli con alcol. Se devo guidare, preferisco non bere piuttosto che un dealcolato. Però ci sono zone del mondo che hanno un approccio al vino come una bevanda: i latino-americani usano un vino frizzantino, con non più di sei-sette gradi, un po’ dolce, magari con una fetta d’arancia. Insomma, è un approccio culturale».

Concludiamo con il costo delle bottiglie: è adeguato?

«Credo che ogni prezzo sia rapportato alla qualità. Posso dire però che i produttori non hanno trasferito gli aumenti dei costi di produzione degli ultimi anni sui consumatori, perché il calo del potere d’acquisto lo ha impedito, e si è ridotto il margine di profitto sia del settore agricolo che delle cantine».

