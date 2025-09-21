«Nell’Isola un candidato leghista» 

Il pullman sta per ripartire, si va a Orio al Serio per poi volare in Sardegna. Prima di riguadagnare il suo posto a bordo, Dario Giagoni cerca di finire una macedonia e allo stesso tempo di rispondere a qualche domanda sullo stato di salute della Lega nell’Isola, alla luce della trasferta a Pontida: «Eravamo davvero tanti, più di altri anni», assicura l’unico deputato sardo del Carroccio, «e al gazebo della Sardegna c’era la fila p er i nostri prodotti: formaggi, salumi, birre artigianali, papassini. Abbiamo ricevuto tanti complimenti».

Eppure in Sardegna la Lega non sembra in grande salute, ora siete anche fuori dal Consiglio regionale.

«Abbiamo pagato una fase difficile, quella in cui eravamo al governo della Regione. Lo dico io prima che me lo chieda lei: sì, potevamo fare di più. Spesso chi governa sbaglia, e abbiamo sbagliato anche noi».

Cosa si poteva fare meglio?

«Sa com’è: in una grande coalizione serve sempre qualche equilibrismo, la politica è anche mediazione. E le mediazioni a volte non entusiasmano. Però noi non siamo mai tornati indietro rispetto ai nostri princìpi. Forse altri non possono dire lo stesso. Siamo rimasti leali con le nostre idee, e la gente se ne sta accorgendo».

Cosa intende dire?

«Che quando sei fedele ai tuoi valori gli elettori te lo riconoscono. Infatti molti si stanno riavvicinando. Abbiamo visto troppi passare da un partito a un altro, e poi magari a un altro ancora. Anche qualcuno di quelli che sono andati via dalla Lega potrebbe rientrare. Se si dovesse tornare al voto alla Regione, non ci faremo trovare impreparati».

Nel caso, il candidato governatore sarà comunque di Fratelli d’Italia?

«No. Ne parleranno il mio segretario regionale e quello nazionale, ma la Lega rivendicherà la candidatura. FdI ha espresso il leader nel 2024, e non ha vinto. Forza Italia potrebbe chiederlo, ma ha già la Sicilia. Non sto dicendo che se non ci danno il candidato ci alzeremo dal tavolo, ma abbiamo diritto di rivendicarlo».

La Lega nasce come baluardo delle piccole imprese, ora Salvini è il primo sostenitore in Italia di Putin e Trump: è compatibile col vostro liberalismo originario?

«I leader parlano di tutto, è normale. Ma noi siamo anche quelli che hanno portato per le imprese la flat tax fino a 85mila euro. Non sa quanti mi hanno ringraziato quando abbiamo sollevato la soglia da quota 65mila. Siamo quelli delle rottamazioni fiscali. Il nostro ministro Giorgetti l’ha detto chiaro: è finito il tempo di tassare gli italiani. È uno dei nostri valori immutabili».

E gli altri quali sono?

«L’autonomismo, la sicurezza per i territori, dare voce a chi ha contatto diretto con i cittadini. Per esempio, nell’Isola quando abbiamo avuto la responsabilità della sanità non abbiamo chiuso nessun ospedale. E poi noi continuiamo a stare tra la gente, siamo l’unico partito che lo fa davvero».

Insomma, il modello di partito resta quello dei gazebo.

«Non sono solo i gazebo. Noi siamo quelli che rispondono sempre al telefono se c’è un problema in un territorio. Se governassimo ancora la Regione, non avremmo chiuso in un cassetto la legge Pratobello».

E cosa avreste fatto?

«Avremmo aperto le porte, condiviso la battaglia della gente. Poi chiaramente il testo può avere necessità di smussature, ma non ci saremmo trincerati nel Palazzo».

Però il Governo insiste con forza sulle rinnovabili.

«Possono esserci vedute contrastanti anche in maggioranza, ma un punto è chiaro: la Lega non accontenterà mai chi vuole speculare sull’Isola. Ci sono sistemi meno impattanti delle foreste di pale eoliche».

L’attuale maggioranza parlamentare non attua neppure il principio di insularità.

«Nella commissione speciale bicamerale abbiamo fatto un bel lavoro e varato una proposta di legge, firmata anche da esponenti della minoranza, come l’attuale sindaco di Nuoro Emiliano Fenu. Speriamo di portarla a casa entro fine legislatura, ma serve anche una spinta della Regione. Che invece mi pare avere un po’ accantonato la questione».

Il presidente del Psd’Az, Antonio Moro, ha criticato la nomina all’Autorità portuale di Domenico Bagalà, indicato da Salvini. Ma coi sardisti non eravate alleati?

«Non ho capito bene quella critica. Strano che parli Moro e non il segretario Solinas. Anche quando Solinas era presidente sono stati dati incarichi a figure in arrivo dalla penisola. Non so, forse a volte la lingua batte dove il dente duole».

