«Nell’Isola stiamo facendo grandi performance» 

«In riferimento alle dichiarazioni riportate ieri, Aeroitalia risponde alle critiche mosse, giudicate pregiudiziali e prive di fondamento concreto. Le affermazioni di Elisabetta Manca, segretaria di Uil Trasporti Sardegna, e Arnaldo Boeddu, segretario generale della Filt Cgil, risultano pretestuose e non corrispondono alla realtà dei fatti».

Così la compagnia aerea che – in base alle valutazioni della commissione di gara fatte tre settimane fa – risulta prima nelle rotte Cagliari-Roma, Cagliari-Milano e Olbia-Milano sul bando della continuità territoriale che decollerà il 26 ottobre.

Le offerte

Gaetano Intrieri, numero uno di Aeroitalia, contrattacca nei confronti dei sindacati che hanno espresso parecchie perplessità sulla capacità del vettore di assicurare collegamenti e servizi tra il capoluogo e il Continente. «Non si possono sparare cose a caso, anche perché l’assegnazione delle rotte non è ancora ufficiale. Finora la Regione ha comunicato che noi abbiamo fatto l’offerta più bassa e ottenuto il miglior punteggio, attendiamo l’aggiudicazione definitiva, che dovrebbe avvenire a breve».

La replica

Prosegue il ceo: «Sul fatto che usiamo l’Atr per fare Olbia-Linate, sottolineo che facciamo sei collegamenti al giorno con l’800, rispetto ai quattro previsti nel bando, e l’Atr è un’ulteriore aggiunta. Forse a qualcuno dà fastidio che noi in Sardegna stiamo facendo risultati che mai nessuna compagnia ha fatto in termini di passeggeri? Se ad Alghero e a Olbia abbiamo fatto le migliori performance delle storia della continuità, come possono sostenere i sindacati che su Cagliari non diamo garanzie? Faremo la stessa cosa, qual è la differenza?».

Il traffico? «Noi quando abbiamo iniziato ad Alghero e Olbia avevamo 4 aerei, oggi ne abbiamo undici», aggiunge. «Io so per certo, perché li ho sentiti, che i nazionali della Cgil e della Uil non sono assolutamente d’accordo sulle esternazioni dei segretari sardi, ed è grave che loro prendano le parti di un’azienda piuttosto che di un’altra. E sembra anche che considerino i lavoratori di Aeroitalia di serie B. Hanno scritto al ministero per dire che vogliono Ita? Dimenticano che il bando ha delle regole precise e trasparenti, e tutti devono applicare la legge. Ora attendiamo la comunicazione ufficiale da parte della Regione su chi sono i vincitori (noi sull'Olbia-Roma avevamo perso, c’era prima Volotea e noi abbiamo ribassato per tenerci la rotta) e in questa fase in sindacati non dovrebbero assolutamente parlare».

RIPRODUZIONE RISERVATA