Nell’isola sbarcano i croceristi «Lasciate un ricordo indelebile» 

Si avvicina a Carloforte l’appuntamento con i croceristi. Venerdì la Explora II, nave della Msc che può ospitare fino a mille passeggeri, farà tappa sull’isola di San Pietro. Nel giro esclusivo attraverso il Mediterraneo, la Msc ha scelto di inserire anche Carloforte. La nave non entrerà in porto, ma attraccherà nella fonda e da qui i passeggeri, attraverso le imbarcazioni, potranno raggiungere l’isola per trascorrere qualche ora ammirando le sue bellezze naturali, le tradizioni e le sue eccellenze gastronomiche. «Il target è perfetto – ha detto il sindaco Stefano Rombi – le dimensioni sostenibili, molti i possibili vantaggi, dall’indotto diretto alla promozione indiretta che queste navi luxury sono in grado di offrire». Passeggeri da tutto il mondo potrebbero decidere di sbarcare a Carloforte, nelle tappe stabilite, e intrattenersi nell’isola. Sarà fondamentale curare l’accoglienza. «Invito gli operatori turistici – ha detto Rombi – ad interpretare questo risultato come un modo per lasciare un ricordo indelebile della nostra isola».

Quello di venerdì non sarà l’unico appuntamento con le crociere a Carloforte. Gli arrivi continueranno durante tutta l’estate: la Msc ha programmato un arrivo al mese sull’isola di San Pietro, da giugno fino ad ottobre, sempre con la nave “luxury”. Una grande opportunità per Carloforte, un segmento turistico nuovo e tutto da scoprire anche per il territorio.

