«Nell’Isola risorse idriche dimezzate» 

La scarsità dell’acqua è un problema la stagione irrigua parte con una serie di restrizioni. Il Consorzio per la Bonifica della Sardegna meridionale chiede uno sforzo ad agricoltori e allevatori per ridurre gli sprechi e fa un appello alle istituzioni per migliorare le condizioni delle reti. Ieri nella sede di via Dante a Cagliari sono stati illustrati, con la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di categoria, i numeri del 2024. E si tratta di dati allarmanti.

Le condizioni

«Rispetto all’anno scorso abbiamo quasi la metà della risorsa idrica», afferma Efisio Perra, presidente del Cbsm. «La mancanza delle piogge sta condizionando le attività del Consorzio. Con un taglio dell’assegnazione delle risorse agli agricoltori, nella Sardegna Meridionale si garantisce la copertura solo al 70% delle superfici storiche irrigate. Mentre nella zona del Cixerri siamo partiti con solo il 50% di assegnazione di dotazione idrica. Ma c’è anche l’impianto di Uta Nord, realizzato negli anni Ottanta, in funzione da poco tempo e in fase di collaudo. Ora siamo in attesa di vedere la sua funzionalità».

Ormai da tempo le piogge scarseggiano e l’acqua non può garantire l’irrigazione di tutti i terreni. Si passerà infatti da 20mila ettari irrigati nel 2023 ai 15mila di quest’anno. E se da una parte certamente c’è la necessità di far partire la stagione, dall’altra c’è anche l’esigenza di utilizzare l’acqua con parsimonia.

«Agricoltori e allevatori devono risparmiare l’acqua. Deve esserci un utilizzo sostenibile e razionale da parte delle imprese. Invitiamo invece la Regione e la nuova Giunta, a investire le risorse per l’accumulo dell’acqua e per recuperare le acque reflue, ma anche a rifinanziare il piano di bonifica e miglioramento fondiario così da consentire la sostituzione di reti obsolete e garantire anche da parte nostra un risparmio idrico», prosegue Perra.

I consigli

Si possono limitare i danni con alcuni accorgimenti fondamentali. Risparmiare l’acqua grazie alla manutenzione straordinaria delle reti, recuperare anche le acque reflue, migliorare e accelerare la connessione dei bacini e progettare nuovi invasi di accumulo per dare risposte a livello locale.

«I cambiamenti climatici, gli scenari che stiamo vivendo, rendono sempre più necessaria la risorsa idrica per l’agricoltura. Anche le colture che venivano utilizzate in asciutto, oggi senza un apporto idrico non raggiungono il significato economico per mantenere vive le colture». Ma l’acqua ha anche un grande valore sociale: «Mantenere nei territori coloro che lavorano nel mondo dell’agricoltura e dell’allevamento, aiuta così anche a mantenere vive le comunità rurali. Per cui investire nell’irrigazione e nell’utilizzo dell’acqua per l’agricoltura è una delle attività da considerare strategiche».Per quanto riguarda invece i desalinizzatori, che potrebbero dare un po’ di respiro al comparto: «Si tratta di soluzioni a medio termine per i territori in cui c’è una mancanza assoluta di risorsa idrica. Sono però altri i soggetti che devono rispondere in tal senso per valutarne la fattibilità, anche a causa dei costi energetici».

