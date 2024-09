«Nell’Isola problema in crescita» 

L’obesità non è una solo condizione di rischio per diverse patologie determinata da un certo stile di vita, ma è di per sé stessa una malattia cronica e recidivante, molto diffusa anche nella nostra Isola, e come tale va considerata. «Secondo i dati Istat del 2022 relativi alla Sardegna, che sembrava avere una tendenza più virtuosa, si sta allineando con la media nazionale del 46%, facendo registrare oltre il 45% della popolazione in eccesso di peso», afferma la professoressa Fernanda Velluzzi, responsabile del Centro obesità dell’AOU di Cagliari e Presidente Regionale della Società Italiana Obesità: «Il trend è leggermente migliore per quel che riguarda l’obesità infantile, che si attesta sul 23% rispetto al 26% dell’Italia».

Cosa si potrebbe fare per migliorare la situazione? «Sarebbe importante effettuare un’implementazione dei servizi su diversi livelli», prosegue Velluzzi: «Occorre una maggiore sensibilizzazione dei professionisti sanitari, per ogni paziente, ambulatoriale o ricoverato, andrebbero rilevati almeno peso, altezza e il relativo indice di massa corporea (BMI). È necessaria una maggiore formazione specifica dei professionisti, che consentirebbe ad esempio ai medici di medicina generale di seguire i casi più lievi. Sarebbe necessaria un’azione di prevenzione molto più decisa nelle scuole, a partire dalla materna, attraverso l’insegnamento dell’educazione alimentare e motoria e di corretti stili di vita, che prevedono innanzitutto di praticare maggiore movimento e considerino il coinvolgimento delle famiglie».

«Si potrebbero potenziare centri come il nostro», aggiunge la specialista, «creando un modello simile o avvicinabile a quello della rete che segue la cura del diabete, patologia strettamente correlata all’obesità. Il nostro centro esiste da vent’anni, esegue un approccio multidisciplinare integrato di tipo medico-endocrinologico, nutrizionale e motorio con la possibilità di una consulenza e di un supporto psicologico-psichiatrico, di diverse consulenze specialistiche e di un eventuale indirizzo verso un percorso di chirurgia bariatrica, con una proficua collaborazione coi i colleghi dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Non va dimenticato che trattare un paziente che ha un’obesità vuol dire prevenire tutte le patologie a essa collegate».