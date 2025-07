«Nell’Isola più vigili del fuoco e mezzi aerei» 

Aumento di personale entro l’anno e valutazioni in corso per l’aumento di basi e mezzi aerei antincendio in Sardegna. Lo ha annunciato ieri mattina il sottosegretario del ministero dell’Interno Emanuele Prisco durante la presentazione, nella sala riunioni dell’Aviazione generale dell’aerostazione di Elmas, del progetto del nuovo distaccamento aeroportuale dei vigili del fuoco nello scalo.

Il progetto

Un intervento che inizierà nel 2028 con la demolizione dell’ex hangar dei carabinieri, sulle cui ceneri sorgerà la nuova caserma. Completamente ecosostenibile, avrà un volume di quasi ventimila metri cubi con un hangar in grado di contenere dodici mezzi terrestri, quattro anfibi e, in caso di necessità, anche Canadair ed elicotteri. Gli alloggi potranno ospitare venti operatori, sedici le postazioni per agire contemporaneamente. Svestimento e pulizia delle dotazioni avverranno in una sala dedicata ai percorsi pulito-sporco, per evitare contaminazioni.

«Più basi antincendi»

Alla presentazione, assieme al sottosegretario Prisco, hanno assistito il capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco Eros Mannino e il presidente della Commissione parlamentare Trasporti Salvatore Sasso Deidda, assieme alla presidente di Sogaer Monica Pilloni e al direttore regionale dell’Enac (Ente nazionale aviazioni civile) Roberto Solinas.

Il rappresentante del Governo ha definito il progetto «un intervento che guarda al futuro dello scalo, strategico e importante per la nazione. È oggetto di riflessione al ministero dell’Interno una revisione della strategia nazionale antincendi. Il fatto che venga messa a disposizione una sede funzionale apre alla possibilità di aumentare le basi aeree del corpo in Sardegna».

Più personale nell’Isola

Sull'emergenza incendi che anche quest’estate colpisce l’Isola, Prisco ha poi ribadito le valutazioni del Governo su «una strategia di prevenzione con una presenza capillare, attraverso l’apertura di dieci distaccamenti rurali ed estivi. Stiamo lavorando, da qui a ottobre, per colmare le croniche carenze di personale che l’Isola vive». La conferma dell’aumento di addetti è arrivata anche dal capo dei vigili del fuoco Mannino: «Entro fine anno, applicando il principio costituzionale dell’insularità, ci sarà un rientro di personale sardo, fondamentale perché crea equilibri lavorativi. Non sottovalutiamo il rischio di incendi in Sardegna. Ogni anno, grazie alla collaborazione con la Regione, abbiamo un’implementazione delle risorse che ci consente di ragionare sul potenziamento del dispositivo regionale complessivo».

