Nell’isola opere pubbliche per decine di milioni di euro 

Dalla riqualificazione di piazza Carlo Emanuele III al nuovo asilo nido, dalle strade al contrasto all’erosione e tanti altri interventi: tra opere in corso, progettate e all’attenzione delle conferenze dei servizi, a Carloforte sono in ballo 20 milioni di euro. «A questi – dice il sindaco Stefano Rombi – andrebbero aggiunti i 12 milioni per il nuovo depuratore, che Abbanoa sta progettando, e i fondi gestiti dalla Regione: quattro milioni e mezzo per il porto e due milioni per le banchine».

Tra gli interventi in corso c’è la riqualificazione del centro, con l’intervento su piazza Carlo Emanuele III. «Per completare il cantiere già aperto mancano il prodotto di conglomerazione della ghiaia – dice il primo cittadino –, la sistemazione dell’aiuola ovale e il ripristino di avvallamenti». Dopo l’estate, la seconda parte dei lavori. Cantiere in dirittura d’arrivo per l’edificio ex Onmi, che sarà il nuovo asilo nido, per un milione e 200 mila euro. Appalto in arrivo per la riqualificazione ambientale delle Saline per 2,5 milioni: si procederà dopo l’aggiornamento dei prezzi del progetto esecutivo, già approvato. A settembre gli attesi lavori per la condotta idrica nelle zone di Pescetti e Macchione e l’avvio del secondo lotto di interventi sulle strade.

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