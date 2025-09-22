«Nell’Isola non si investe sui settori giovanili» 

Il decano degli allenatori sardi, 66 anni, e l’esperto attaccante del Tortolì, ancora protagonista sui campi dei principali tornei regionali a 44 primavere. Virgilio Perra e Marco Nieddu hanno indicato le favorite del campionato di Eccellenza («sette-otto squadre, ci sono le retrocesse Ilva e Uri ma anche Villasimius, Tempio, Nuorese, Iglesias e Ossese», concordano) e sostenuto che tutte le sarde di Serie D dovrebbero salvarsi.

Lo hanno fatto alla trasmissione “L’Informatore sportivo” condotta dal giornalista Alberto Masu ieri pomeriggio su Radiolina durante la quale hanno anche criticato la gestione dei settori giovanili in Sardegna. «Io ho sempre privilegiato i ragazzi, anche rischiando qualcosa», ha spiegato Perra, «ma serve il supporto della società. Si perde qualche partita? Non importa. Ma i club non vogliono investire su quel fronte». Ed è un danno che emerge con chiarezza nell’Under 17. «Da noi c’è la Élite e le squadre più forti vincono sempre con largo margine», rimarca Perra, «poi quando vanno nelle Rappresentative questi ragazzi hanno problemi perché manca il giusto ritmo, che poi magari spinge l’allenatore della prima squadra a scartarli». Purtroppo in quei settori «in Sardegna si scelgono allenatori e giocatori sulla base delle amicizie e non dei meriti, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Prendiamo ragazzini alti 190, che a quell’età spiccano ma in seguito faranno poco, e scimmiottiamo la Spagna senza avere la loro storia di allenamenti e giovanili. Ora vogliamo il portiere bravo coi piedi e i difensori non sanno più marcare».

Analisi che trova d’accordo Nieddu, secondo cui «nelle Rappresentative chiamano i soliti giocatori delle solite società. E gli ogliastrini non sono quasi mai considerati». Anche se la scomparsa della capacità di difendere a uomo forse «sta allungando la carriera di noi anziani», sorride. E del resto i ragazzi «forse non hanno più la nostra passione. Noi passavamo tutto il giorno col pallone tra i piedi, oggi dopo un’ora e mezzo al campo tornano a casa e giocano con la play station e il telefonino».

Una passione che ha spinto Nieddu a tornare a Tortolì dopo 8 anni. «Non ci speravo più vista l’età e la categoria, invece mi hanno convinto e il richiamo è stato forte. Ora cerco di dare una mano». Lo fa bene, visto che domenica scorsa ha segnato il gol vittoria a Santa Teresa regalando il primato ai suoi. Comunque «il livello dell’Eccellenza rispetto a 20 anni fa è un po’ calato. In ogni caso resta ottimo, ci sono squadre hanno speso tanto come Ilva, Ossese, Nuorese e Villasimius, che è una delle favorite. Sarà tosta, noi siamo abbastanza giovani e molti in rosa sono ogliastrini: domenica ce n’erano otto in campo. Per noi è un vanto».

RIPRODUZIONE RISERVATA