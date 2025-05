Nell’Isola nasce la pesca 100% italiana 

Un accordo storico, firmato in uno dei templi della pesca italiana, la tonnara di Carloforte. È il protocollo che ufficialmente da ieri dà vita al marchio “Firmato dai Pescatori Italiani”, promosso da Coldiretti Pesca e Filiera Agricola Italiana. L'iniziativa rappresenta un momento cruciale per il rilancio del settore ittico nazionale e per la creazione di una filiera trasparente, sostenibile e riconoscibile che può contare in Italia su circa 12mila imbarcazioni per un giro d'affari complessivo di poco meno di 750 milioni di euro.

Il vertice

Alla firma erano presenti il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, Stefano Albertazzi, direttore Filiera Agricola Italiana, Battista Cualbu, presidente Coldiretti Sardegna, Daniela Borriello, responsabile Coldiretti Pesca, Romano Magrini e Luca Saba, Capi area lavoro ed economica di Coldiretti.

Il progetto nasce con l'obiettivo di sostenere il lavoro dei pescatori italiani e al tempo stesso offrire ai consumatori uno strumento chiaro per riconoscere l'origine del pescato nazionale, garantendo qualità, tracciabilità e rispetto dell'ambiente, rispetto a una situazione che negli ultimi anni ha visto un incremento costante delle importazioni dall'estero. Lo scorso anno sono arrivati ben 840 milioni di chili di pesce straniero (senza considerare le preparazioni di prodotto ittici come cozze o gamberetti sgusciati), a fronte di una produzione nazionale di circa 130 milioni di chili. Prodotto spesso spacciato per italiano nei ristoranti ma anche difficile da identificare sui banconi dei supermercati e delle pescherie a causa anche di un'etichettatura obbligatoria nei fatti poco chiara. Il marchio sarà apposto sui prodotti ittici pescati o allevati in acque italiane, valorizzando la loro provenienza e l'impegno di chi opera ogni giorno nel rispetto del mare.

Le reazioni

«Da oggi più sicurezza e più ricchezza su ciò che arriva nelle tavole degli italiani, il nostro governo lo aveva garantito e lo stiamo facendo», ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. «Il marchio è un ulteriore metodo di identificazione di una produzione, di un processo che ha dietro di sé sicurezza, lavoro, rispetto per l'ambiente, rispetto per le norme, tutto quello che il nostro sistema Italia ha», ha sottolineato il ministro a margine dell'evento di presentazione. «Il marchio tutela la qualità italiana della pesca, come quello della tonnara di Carloforte dove si attua quel processo virtuoso che trasforma un prodotto di qualità come il tonno, in una filiera che dà ricchezza al lavoro. Un mondo che per troppi anni ha avuto poca attenzione con la desertificazione dei territori dove si svolgevano le attività legate alla pesca o non valorizzando le tante peculiarità che hanno i nostri prodotti». «Pescare, trasformare e creare lavoro e ricchezza sul territorio nazionale è un valore, un principio sul quale bisogna impegnare gli imprenditori privati e le istituzioni - ha aggiunto -, dando regole e dando anche sostegni per riattivare un processo virtuoso».

