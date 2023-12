Nell’Isola l’inflazione morde il triplo 

La Sardegna ha recuperato il crollo del Pil inflitto dal Covid, soprattutto grazie al boom dei servizi e all’effetto Superbonus sull’edilizia, mentre la grande assente nella ripresa è stata l’industria e anche il turismo zoppica ancora. I valori del 2023 però raccontano un’Isola che cresce pochissimo, rispetto al resto d’Italia e anche al Mezzogiorno, con dei consumi contratti da un’inflazione che qui morde molto più che altrove, mentre quasi un sardo su tre (il 30,8%) è a rischio povertà. Le speranze di un 2024 più solido ci sono, ma sono soprattutto legate al Pnrr e alla nostra capacità di sfruttarlo, che per il momento non è stata eccelsa.

Industria lenta

È una sintesi estrema del rapporto Svimez 2023 illustrato dal direttore Luca Bianchi ieri pomeriggio a Cagliari, nella sede della Fondazione di Sardegna, a conclusione del “Corso per il Governo Locale” di Impact Sardegna organizzato dalla Scuola di Politiche. I numeri di apertura del report suonano incoraggianti: «La dinamica del Pil italiano nel biennio 2021-22 si è mostrata uniforme su base territoriale. L’economia del Mezzogiorno è cresciuta del 10,7%, più che compensando la perdita del 2020 (–8,5%). Dopo la flessione del 2020 (–9,4), anche la crescita cumulata 2021-22 della Sardegna si è attestata al 10,6%, leggermente inferiore rispetto al Centro-Nord (+11%)». Ad analizzare i fattori della ripresa si scopre che «fatto 100 il dato di crescita cumulata del valore aggiunto extra-agricolo nel biennio, i servizi hanno contribuito per 71,1 punti nel Mezzogiorno e 63,6 nel Centro-Nord. In Sardegna, il contributo dei servizi alla crescita ha raggiunto il 78,5%, mentre quello delle costruzioni è arrivato al 15,2% (contro l’11,9% del Centro-Nord) grazie all’impatto espansivo del Superbonus 110%. Viceversa, il contributo dell’industria è stato particolarmente limitato in Sardegna: 6,3% rispetto a una media nazionale del 21,3%».

I prezzi

Da sottolineare l’inflazione, che ha colpito «con maggiore intensità le famiglie a basso reddito, prevalentemente concentrate nelle regioni del Mezzogiorno. In Sardegna, nel 2022 l’inflazione ha eroso 3,4 punti del reddito disponibile delle famiglie, una perdita maggiore del dato medio Sud (–2,9 punti) e quasi tripla rispetto al Centro-Nord (– 1,2%)».

