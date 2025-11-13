Nell’Isola le pensioni più basse 

I redditi dei pensionati sardi sono tra i più bassi d'Italia, con un importo mensile che si attesta a 867 euro, a fronte di una media nazionale che arriva a 1.020. In più nell’Isola si registrano ampie disparità tra le aree urbane e le zone interne. Il quadro regionale emerge da uno studio condotto dalla Uil che ha fotografato una preoccupante condizione economico-sociale.

Il quadro

L’elemento più allarmante è che nell’Isola oltre il 63% delle pensioni erogate è inferiore ai 1.000 euro mensili, con un'incidenza particolarmente elevata nelle province del Sud Sardegna e di Nuoro, dove l'assegno minimo rappresenta la maggioranza dei casi. A ciò va aggiunto l'effetto del caro vita che, a causa dei maggiori costi legati all'insularità, erode ulteriormente il potere d'acquisto reale dei pensionati. «La situazione che emerge dal nostro studio – spiega la segretaria generale della Uil sarda, Fulvia Murru – conferma quanto denunciamo da tempo: i pensionati sardi vivono una condizione di forte disagio economico. Chiediamo al Governo e alla Regione di intervenire con misure concrete per sostenere i redditi più bassi e ridurre il divario con il resto del Paese».

Le proposte

Per Murru serve dunque «una riforma strutturale che tuteli le pensioni e rafforzi il welfare regionale, a partire dai servizi sociosanitari». Secondo la sigla confederale, è necessario «potenziare la perequazione automatica e introdurre un coefficiente di compensazione territoriale che tenga conto del maggior costo della vita nelle regioni insulari. Allo stesso tempo, serve rilanciare il potere d'acquisto e i consumi interni, anche attraverso una fiscalità più equa per i redditi da pensione. In Sardegna – conclude la leader Uil – è indispensabile una politica che metta al centro le persone e non solo i numeri. Difendere i pensionati significa difendere la coesione sociale e il futuro della nostra comunità».

La manifestazione

Le pensioni, le nuove ma anche le vecchie, saranno uno dei temi chiave della manifestazione programmata a Roma dalla Uil per il 29 novembre, come ha ricordato ieri il segretario nazionale, Pierpaolo Bombardieri. «Nei prossimi giorni daremo continuità alla mobilitazione già in atto sui territori e nelle categorie, con iniziative e assemblee nei luoghi di lavoro che culmineranno nell’appuntamento della Capitale a fine mese».

RIPRODUZIONE RISERVATA