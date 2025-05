Nell’Isola le imprese non investono sull’innovazione  

In Sardegna si fa ancora poca innovazione di prodotto e di processo. Solo il 40,1% delle imprese ha investito in attività per creare nuovi beni e servizi o cambiare i metodi di produzione. Il gap verso realtà più virtuose, quindi, limita le realtà sarde nella produttività, ne rallenta la domanda, le pone in una insufficiente posizione competitiva e le rende meno resilienti.

L’analisi

È quanto emerge dall'analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, su dati Istat, relativa all'Innovazione del sistema produttivo. Nel dettaglio il 30,9% delle piccole imprese ha introdotto almeno un'innovazione di prodotto nel mentre è più diffusa l'innovazione di processo, rilevata nel 50,2% dei casi. L'Isola occupa il quartultimo posto della classifica nazionale, aperta dalle Marche con il 59% delle imprese che ha svolto attività innovative di prodotto e processo, seguite dal Piemonte con il 58,3% e dalla Liguria con il 54,8%. L'insufficiente propensione al rinnovamento delle realtà produttive sarde è certificata anche dalla residuale quantità di brevetti depositata presso le Camere di Commercio. Nel 2023 quelli registrati furono solo 7 mentre nell'anno precedente ne risultarono depositati 12, con un calo del -43,26%. In generale, in Italia queste registrazioni sono cresciute passando dalle 4.773 del 2022 alle 4.780 del 2023, con un incremento percentuale dello 0,13%, ovvero + 6 depositi.

Il trend

«Nonostante i grandi passi avanti fatti dalle aziende negli ultimi anni», spiega il presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Giacomo Meloni, «ci rendiamo conto di quanto sia importante supportare le attività produttive nel loro quotidiano impegno per innovare, rinnovare e ricercare e rendere sempre più performante tutto il sistema economico isolano, anche rispetto ai cambiamenti repentini, come stiamo vedendo in questi giorni, e ai quali dovremo abituarci». In conclusione, per Meloni «serve una strategia mirata e condivisa per stimolare la cultura dell'innovazione e sostenere le imprese in percorsi di trasformazione anche attraverso incentivi, formazione e politiche di accompagnamento efficaci: mai come oggi innovare significa anche avere una guida affidabile per evitare sprechi e investire nel modo giusto. Le risorse delle imprese sono limitate, e spendere male è un lusso che nessuno può permettersi».

