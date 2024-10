Nell’Isola la prima filiera della birra 

È il primo progetto di filiera della birra in Sardegna, un progetto pilota targato Coldiretti e Consorzio Birra Italiana che rilancia la produzione nell’Isola e crea un modello per le altre regioni. L’iniziativa (ieri a Cagliari la firma del contratto di filiera) coinvolge venti birrifici, un produttore di luppolo e una cooperativa di cerealicoltori; un patto per rendere la filiera della birra sarda sempre più sostenibile e integrata, con una remunerazione che sia davvero etica.

Nonostante le difficoltà dovute alla siccità e agli incendi, l’estate 2024 ha portato il raccolto dei 60 ettari coltivati, e i primi risultati sono stati promettenti. La cooperativa di produttori agricoli, insieme al consorzio di filiera, ha fornito ai coltivatori sardi sementi della stessa varietà, con un’assistenza agronomica continua, garantendo un ciclo di produzione controllato e ottimizzato. L’orzo raccolto, spiega Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna, «viene conferito alla cooperativa, che si occupa della sua pulizia e calibratura prima di inviarlo alla malteria. Una volta trasformato, il malto viene restituito e stoccato, pronto per essere utilizzato dai birrifici». Un processo virtuoso che consente ai produttori agricoli di ottenere una remunerazione più alta rispetto ai prezzi della Borsa merci di Bologna, mentre i birrifici riescono a ridurre i costi di trasporto della materia prima.

Sguardo al futuro

Antonio Madeddu, responsabile regionale Consorzio Birra Italiana, ricorda i due anni di incontri «per unire i produttori con i birrifici artigianali, un comparto che ha tante potenzialità ma che necessitava di essere unito. Si va avanti su questa direzione». Si punta dunque alla formazione e all’espansione delle superfici coltivate, con l’obiettivo di aumentare la produzione di malto per soddisfare la crescente domanda dei birrifici. «Una grande opportunità per il mondo agricolo della Sardegna», sottolinea Marco Locci, presidente della Cooperativa Isola Sarda che riunisce i produttori cerealicoli. E i bandi che portano risorse alla filiera saranno determinanti. «Adesso», dice Battista Cualbu, «la politica si muova con i tempi delle imprese e non con quelli della malaburocrazia».

