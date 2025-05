Nell’Isola i soldi delle mafie 

Le mafie non “abitano” in Sardegna ma fanno affari con i gruppi criminali locali oppure investono, soprattutto nel settore immobiliare, i soldi sporchi. È quanto emerge dalla relazione delle attività svolte dalla Direzione investigativa antimafia (Dia) nel 2024. Nel documento viene ribadito inoltre che «la principale attività illecita nell’Isola si conferma essere quella legata al settore degli stupefacenti» e in particolare alla «coltivazione, con tecniche sofisticate, di vaste piantagioni di cannabis» per la vendita successiva anche fuori dal territorio regionale. E non può mancare un certo allarme sociale per «gli assalti ai portavalori» e gli atti intimidatori a imprenditori e amministratori locali.

Le inchieste

Il documento della Dia, nella parte che riguarda l’Isola, studia e analizza le inchieste sulla criminalità organizzata svolte in Sardegna oltre a quelle portate avanti dalla sezione di Cagliari della Direzione investigativa antimafia. Le indagini portate avanti in particolar modo da Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza confermano che nell’Isola «non si registra la presenza di associazioni di tipo mafioso a carattere autoctono», anche se «sono state riscontrate proiezioni delle mafie tradizionali attraverso investimenti immobiliari, proventi di attività illecite». E nella produzione e smercio della cannabis «sono emersi contatti di soggetti criminali isolani con le tradizionali organizzazioni mafiose del Sud Italia nel settore del traffico di stupefacenti». Non solo: inchieste e attività investigative «confermano contatti tra i gruppi criminali locali e le organizzazioni mafiose della Penisola per l’importazione di cocaina». Ed è costante «l’attività di corrieri nigeriani per il trasporto, su voli di linea, di droga in ovuli o nascosta nei bagagli personali».

Le altre emergenze

E la Dia parla esplicitamente di «allarme sociale» nel riferimento agli assalti ai portavalori «in quanto spesso commessi con modalità particolarmente cruente e a volte anche con armi da guerra». Così come preoccupano gli attentati – spesso con l’incendio di auto o dei mezzi utilizzati per le attività d’impresa, compresi i capannoni industriali – a imprenditori e amministratori locali. In alcuni casi si è arrivati a scritte intimidatorie, ai bossoli recapitati a casa, colpi di arma da fuoco contro una finestra di un ambulatorio di un amministratore locale e un ordigno fatto esplodere davanti al municipio di Ottana. (m. v.)

