«Nell’Isola ho trovato la libertà» 

«Nessuno deve avere paura della verità. La verità rende liberi. Le dittature - tutte le dittature - falsano la storia, manipolando la memoria, nel tentativo di imporre la verità di Stato. Il ricordo sia motivo di unità e non di divisione». Ad ascoltare le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sala degli Arazzi, al Quirinale, in occasione del Giorno del ricordo delle foibe e dell’esodo degli italiani da Fiume, dall’Istria e dalla Dalmazia anche i rappresentanti della comunità che dal 1947 ha trovato ospitalità in Sardegna.

Una nuova vita

In seicento hanno ricominciato a vivere a Fertilia. Tra loro la madre di Mauro Manca che, dopo i mesi trascorsi in campo profughi a Gaeta, ha raggiunto il borgo algherese nato nel 1933 per volontà del regime fascista. Il figlio è il direttore dell'Ecomuseo “Egea-Una luce sulla memoria” che proprio a Fertilia continua a custodire per le giovani generazioni la dolorosa memoria suscitata dall'orrore delle foibe e dalla diaspora. «Al Quirinale – sottolinea Mauro Manca – abbiamo portato il messaggio della comunità degli esuli giuliano-dalmati che vivono in Sardegna e in particolare nel territorio di Alghero. Abbiamo realizzato il museo perché vogliamo parlare ai giovani per fare in modo che le tragedie del passato non si ripetano. È forte il senso d'orgoglio dei testimoni di quei fatti di fronte a una sensibilità nuova e a una generazione che sembra più consapevole».

La memoria collettiva

Marisa Brugna, nata nel 1942 ad Orsera, in Istria, oggi vive nella borgata di Maristella a 13 chilometri da Alghero. È una testimone di uno dei momenti più bui del Novecento. La storia della sua famiglia si intreccia con le vicende di altri italiani (circa 300 mila) privati di radici e affetti. Dal 1947 ha abbandonato il paese d'origine. Emigrazione forzata prima verso un centro raccolta profughi, una parentesi di dolore, e poi verso la Sardegna. Ieri ha vissuto il Giorno del ricordo a Fertilia al museo “Egea”, dove ha tenuto viva la memoria collettiva. «Ricordo il giorno in cui sono arrivata nell'Isola, lo sbarco al porto di Olbia nel luglio del 1959. Era una giornata luminosa, piena di sole e di speranza. Avevo 16 anni. Ho subito impostato questa equazione: campo profughi sta a prigionia come Sardegna sta a libertà. A Fertilia ho trovato la libertà».