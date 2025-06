Nell’isola di San Pietro arriva la prima nave da crociera 

La prima volta di una nave da crociera nelle acque del Sulcis Iglesiente. È successo ieri, a Carloforte: la nave Explora II della Msc Crociere, si è fermata davanti a San Pietro. Da lì i suoi passeggeri, ne può trasportare circa mille, hanno potuto raggiungere sui tender l’isola. Una giornata storica per Carloforte, una novità che non resterà isolata e si ripeterà una volta al mese da luglio ad ottobre. Per celebrare questa prima volta le autorità civili e militari di Carloforte sono state ricevute a bordo, ospiti del comandante della Explora. «Questa è una grande opportunità per Carloforte e per tutto il Sulcis Iglesiente – dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi – il tipo di nave, con queste caratteristiche, è particolarmente indicata per il tipo di turismo che abbiamo in mente per la nostra isola». La nave è rimasta ancorata nelle acque antistanti l’isola di San Pietro: a gruppi di circa 70 per volta, i passeggeri potuto raggiungere terra a bordo dei tender. «La cerimonia odierna rappresenta il punto di partenza di questa nuova avventura – ha detto il tenente di vascello Domenico Pascariello, capo dell’ufficio circondariale marittimo di Carloforte – che permetterà ad una moltitudine di persone di ammirare le meraviglie dell’isola di San Pietro».

