Nell’Isola delle culle vuote 4.100 bimbi nati fuori dal matrimonio 

Nascono pochi bambini, e più della metà sono figli nati fuori dal matrimonio. È la Sardegna, secondo i dati Istat riferiti al 2022, la regione con la tendenza più marcata di nati da genitori non sposati: esattamente il 53,6% contro la media italiana del 41,5%, davanti a Umbria (51,1%), Lazio (49,5%) e Toscana (48,6%), mentre le percentuali più basse si registrano in Calabria (30,4%) e in Basilicata (29,2%).

Pochi sposi

Dei 7.695 bambini venuti al mondo nel 2022, dunque, 4.100 sono figli di una coppia di fatto. Un dato che racconta un evidente capovolgimento culturale e sociale, in un’Isola dove fino a non meno di 25 anni fa, soprattutto nei centri delle zone interne un evento come questo era considerato uno scandalo. Una generazione dopo, dunque, tutto è cambiato; e la Sardegna registra percentuali più evidenti anche rispetto al Centro-Nord, non solo riguardo ai bimbi nati fuori dal matrimonio ma anche su altre voci dell’anagrafe: è la regione in cui nascono meno bambini (6,7 ogni mille abitanti, sotto la media italiana di 6,8 e quella europea di 9,1) e anche l’unica regione del Mezzogiorno appaiata alle percentuali del Nord Italia per quanto riguarda le nozze in chiesa: le coppie che si sposano davanti al sindaco (o chi per lui) sono addirittura il 65,8%, un dato in crescita costante se si pensa che nel 2011 erano il 40,8%, nel 2016 (l’anno del sorpasso) il 50,4%, nel 2019 il 55,7%.

Addio tradizione

La sociologa Ester Cois, studiosa delle dinamiche di genere e della famiglia, spiega che, «i tre atti della sequenza che andava secondo un ordine preciso: matrimonio, sessualità e procreazione, già a partire dalla metà degli anni ‘80 hanno cominciato a scardinarsi, nel senso che la sessualità separata dagli altri due, era già un dato di fatto». Infatti, sottolinea, «negli ultimi decenni, lo dicono tutti gli studi sul tema, il matrimonio, che per tradizione segnava l’inizio di un percorso che portava al generare i figli, è invece diventato sempre più un atto di conferma». Non mi stupirebbe, aggiunge, «che molte di queste nascite fuori dal matrimonio siano il preludio alle nozze, se non altro per una ragione di riconoscimento dei diritti, perché, se è vero che dal punto di vista normativo i figli delle coppie di fatto oggi sono equiparati a quelli nati da genitori sposati, nell’immaginario collettivo è ancora vero che ci sono resistenze».

Scelta di sicurezza

D’altronde, è soltanto dal 2012 che ai figli naturali sono riconosciuti gli stessi diritti di quelli legittimi (a parte il limite nella successione, poiché possono ereditare solo dai genitori e dai nonni, non dagli altri parenti). Il matrimonio, dunque, spiega Ester Cois, «diventa non solo il coronamento di un percorso di stabilizzazione definito dalla nascita dei figli, ma, almeno dal punto di vista degli effetti civili, viene percepito come una forma di protezione soprattutto nei confronti della prole».

In salute e malattia

Se le coppie conviventi scelgono a un certo punto di scambiarsi le fedi, perlopiù vanno in Comune. Solo tre coppie su dieci, a leggere i dati Istat, si fanno le promesse davanti all’altare. Don Emanuele Meconcelli, responsabile della pastorale della famiglia nella diocesi di Cagliari, registra dati ancora più marcati: «Su dieci coppie che arrivano ai nostri corsi prematrimoniali, otto sono già conviventi e sei con figli da lunga data». In un momento in cui, dice, «la natalità è bassa, va premesso che comunque la nascita dei bambini è un bel segno». Però, aggiunge, «è l’istituzione familiare che è in crisi, nel senso che oggi tutto ciò che è deposito della tradizione, anziché essere visto come un’opportunità positiva e di crescita, viene considerato un intralcio, un ostacolo all’affermazione della propria libertà».

L’impegno

Tutto ciò, puntualizza il sacerdote, «non è altro che l’anticamera della solitudine. Non ci dobbiamo stupire se oggi, in una società per cui io sono l’unico artefice della mia vita, l’ansia è un malessere così diffuso». Chi mette al mondo un bambino, però, un bel po’ della sua libertà la sta già sacrificando, no? E l’impegno di una coppia di fatto non vale tanto quanto quello di una coppia sposata? «Un figlio è il segno più forte dell’unione di un uomo e una donna, e sradicarne il valore dal senso di quella unione equivale a togliere una radice all’albero». Intanto, però, in Sardegna le coppie di fatto stanno mettendo radici più di quelle sposate.

