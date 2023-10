Nell’Isola buste paga leggerissime 

La beffa per i sardi si ripete ogni fine del mese. Gli stipendi incassati dai lavoratori dipendenti sono infatti tra i più modesti d’Italia, lontani dalle medie nazionali e distanti anni luce dagli importi incassati nelle ricche città del nord Italia. E a confortare le famiglie isolane non c’è neppure quel gran divario che separa il costo della vita in Sardegna rispetto ad altri territori, considerato che i prezzi per trasporti e beni di prima necessità applicati nell’Isola sono spesso allineati (se non superiori) a quelli delle grandi metropoli.

Numeri amari

Ecco perché l’ultimo report della Cgia sulle retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti italiani lascia l’amaro in bocca nell’Isola. Tutte le quattro province (Area metropolitana e Sud Sardegna sono stati accorpate) sono di gran lunga al di sotto della media italiana con il Cagliaritano, il territorio più “ricco” in Sardegna, che non arriva oltre il 66esimo posto sulle 103 province italiane e registra addirittura un assegno medio annuo di 17.228 euro, il 19,5% in meno rispetto a quello incassato mediamente in Italia e il 43,6% più basso in confronto alla capo classifica Milano, dall’alto dei suoi 31.202 euro.

Nel resto della Sardegna il panorama è ancora più cupo. In 84esima posizione troviamo l’Oristanese (15.595 euro lordi annui), poco più giù il Sassarese all’88esimo gradino (14.916) e sul fondo il Nuorese, quartultima con soli 13.338 euro annui. Ovvero una busta paga più bassa del 39% rispetto alla media italiana e del 57,2% su quella dei colleghi milanesi.

Circolo vizioso

Francesco Porcu, segretario regionale della Cna, non si sorprende e punta il dito sul mercato del lavoro regionale che per certi versi non può pretendere retribuzioni più alte. «Basti pensare che il 10% della forza lavoro in Sardegna è costituita da Colf e badanti, categoria storicamente poco remunerata. Discorso analogo lo si deve fare per le decine di migliaia di lavoratori stagionali che gonfiano ogni anno le statistiche occupazionali, ma abbassano la media retributiva perché poco qualificate».

Per Porcu la parola magica per ambire a salari più pesanti è “innovazione”. «Solo migliorando la produttività dell’Isola, aumentando il tasso di specializzazione dei dipendenti si potranno ritoccare al rialzo anche gli stipendi. Senza questo salto di qualità invece resteremo in fondo alle classifiche nazionali».

