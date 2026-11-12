Le retribuzioni annue lorde degli italiani crescono a passo di lumaca rispetto agli altri Paesi europei: secondo l’ultimo report di Eurostat, tra il 2022 e il 2025 l’Italia è scesa dal 10° al 13° posto nella Ue, e il divario si fa sentire anche in Sardegna.

La classifica in Europa

Nel 2022 la retribuzione annua lorda (Ral) in Italia era in media di 31.849 euro, contro una media Ue di 35.671: un gap di oltre 3.800 euro.Nel 2025 la Ral media italiana è salita a 34.213 euro, contro una media Ue di 41.464: il distacco è ora di 7.251 euro.Calcolatrice alla mano, le nostre retribuzioni medie sono cresciute di soli 2.364 euro, quelle europee di 5.793. L’Italia naviga a metà classifica, alle spalle dei principali competitor: se Lussemburgo e Danimarca, che guidano la graduatoria, appaiono lontanissimi con i loro 85.609 e 73.500 euro di Ral media, così come l’Irlanda (64.387), gli italiani sono superati anche da Germania (56.350 euro), Francia (44.735 euro), Spagna (35.125) e persino Slovenia (37.586) e Malta (35.003).

Come sta il Belpaese

E la Sardegna? La perdita di terreno e la crescita lenta nelle retribuzioni che caratterizza l’Italia si fa naturalmente sentire anche nell’Isola. Secondo la Cisl (report presentato l’altro ieri) nel 2023 la retribuzione media annua dei dipendenti privati sardi era di 17.642 euro, contro i 23.630 della media italiana, circa il 25% in meno. «Un divario – evidenzia il sindacato – sul quale pesano anche la discontinuità occupazionale e le caratteristiche del sistema produttivo regionale». Basti pensare che «tra il 2008 e il 2023 le retribuzioni reali dei dipendenti privati in Sardegna sono diminuite del 15,2 per cento. Per questo – sottolinea ancora la Cisl – «non basta dire che cresce l’occupazione. Dobbiamo chiederci quanto vale quel lavoro, quanto dura e quali prospettive offre».

Benefit e incentivi

Numeri eloquenti sulla situazione sarda sono stati forniti, a ottobre, anche dal Geography Index Report dell’Osservatorio JobPricing, relativi al 2025: la retribuzione globale annua (Rga) media in Sardegna è di 30.314 euro (15ª tra le regioni italiane). Attenzione: si parla di Rga che, a differenza della Ral, include anche benefit, incentivi, straordinari eccetera. Se la Ral media in Italia è 34.213 euro e quella europea di 41.464 euro, il divario appare quindi ancora più lampante.