Nell’Isola arriva un 2025 con 5 mondiali 

Cinque perle mondiali in una collana sempre più preziosa. La Sardinia Sailing Cup, chiusa pochi giorni fa a Cagliari con l’Inclusive Development Programme, ha già fissato il cartellone del 2025. Roba forte, come ha annunciato il coordinatore Mirco Babini: «La Sardegna e Cagliari saranno ancora una volta protagoniste dal 23 settembre al 18 ottobre 2025, quando si svolgeranno i Campionati del Mondo 49er e i Campionati del Mondo 49Fx, i Campionati del Mondo Nacra 17, il Campionato del Mondo Assoluto di Formula Kite e il Campionato del Mondo Assoluto di Formula Wing». Come se non bastasse la presenza di alcune prestigiosissime classi olimpiche, il vulcanico Babini, presidente mondiale della Ika, ha aggiunto «Altri eventi potrebbero andare ad arricchire Sardinia Sailing Cup nei mesi a venire».

Il circuito internazionale che si svolge nell’Isola è nato due anni fa e i risultati sono sotto gli mocchi di tutti. Il presidente della III Zona della Federvela, Corrado Fara, snocciola un rosario di aggettivi: «È un percorso avventuroso, emozionante, meraviglioso e soddisfacente. Abbiamo portato a Cagliari e in Sardegna i più grandi eventi velici che si svolgono in Italia. Questa città e quest’isola non hanno paura né riserve a organizzare qualsiasi tipo di evento con una partecipazione straordinaria». Eventi molto diversi, come dimostra la gamma delle specialità scelte, che vanno dalle tavole ai foil, per arrivare agli Hansa 303 per gli specialisti del parasailing. ( c.a.m. )

