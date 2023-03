Nell’Isola 30% in più di morti in dieci anni 

Sardegna, 2012: i morti in dodici mesi erano stati 15.887. Stesso arco di tempo, ma nel 2022: i decessi registrati all’anagrafe risultano 20.524. Quasi il 30% in più rispetto a dieci anni prima: 29,18%, per la precisione. Nessuna regione d’Italia ha fatto registrare un incremento così elevato nel confronto tra i due periodi. Meglio: tutti gli altri territori italiani non si avvicinano nemmeno alla percentuale segnata nell’Isola. Tolta la provincia di Bolzano, che ha numeri così irrisori da avere scarsa rilevanza statistica per un confronto (+21,52%, comunque molto inferiore), la regione che ha fatto registrare il secondo maggiore incremento è stata la Puglia, passata da 37.998 a 44.607 decessi. Nel tacco d’Italia, quindi, c’è stata una crescita di “appena” il 17,39%: circa 12 punti percentuali inferiore rispetto a quella sarda. A rendere più nero il quadro c’è il trend: la tendenza appare in peggioramento.

Il confronto

La pubblicazione dei dati sulla mortalità in Italia da parte dell’Istat è costante e aggiornata mese per mese. Scorrendo le tabelle, che permettono di avere un quadro demografico puntuale a partire dal 2011, spiccano i preoccupanti dati per la Sardegna. E, forse a sorpresa, emerge che il Covid ha avuto il suo impatto sulla popolazione, ma i numeri più pesanti si sono registrati di recente, quando del virus si parla quasi solo come di un terribile ricordo. Nel 2012 i sardi passati a miglior vita erano stati “appena” 15.887. Da allora la crescita, con qualche eccezione, è stata continua. E il motivo, tolto l’ultimo anno, è comune a tutte le altre regioni: l’invecchiamento della popolazione. Il dato dei decessi è stato di 15.536 nel 2013, quindi in calo rispetto all’anno precedente. Nel 2014 la risalita a 15.607. Impennata l’anno successivo, con 16.761 decessi. E ancora: 16.339, 17.090 e 16.783 nel triennio successivo. Poi è arrivato il ‘19, l’ultimo nel quale quasi nessuno conosceva il termine “coronavirus”: in Sardegna sono morti in 17.206. Nel periodo considerato non si sono registrate particolari oscillazioni.

L’impennata dal 2020

Tutto inizia a cambiare nel 2020, quando i certificati di decesso sono stati 18.994, per diventare 18.785 l’anno successivo. Questo è il biennio del Covid, delle zone rosse e dei lockdown, quando il consiglio era di non presentarsi in ospedale per evitare di ingolfare il sistema sanitario e, soprattutto, di portare il virus tra chi già stava male. L’Isola, in quel periodo, è stata tra le regioni che hanno subito meno perdite causate da polmoniti bilaterali. Ma qualcosa sembra essersi rotto comunque. Perché una volta fuori dalla pandemia (non ufficialmente, ma di fatto) i numeri hanno continuato a salire, raggiungendo il picco l’anno scorso, con 20.524 morti. Una media impressionante di 1.710 al mese. E non fa ben sperare l’ultimo dato consolidato, riferito allo scorso gennaio: se ne sono andati 1.884 sardi. Nello stesso mese dell’anno scorso, quello del drammatico record, erano stati 2.065.