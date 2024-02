Nell’Isola 25 morti nel 2023 «La mancanza di sicurezza un’emergenza del Paese» 

«Mai più morti sul lavoro». È il grido lanciato anche a Cagliari, ieri in piazza Palazzo, durante la manifestazione organizzata da Cgil e Uil in concomitanza con altre piazze italiane.«Quando un lavoratore perde la vita sul proprio posto di lavoro non è mai una fatalità, ma vuol dire che non sono state rispettate le regole», afferma Erika Lepori, segretaria Fillea Cgil Sardegna. «Da tempo denunciamo l’assenza di risposte rispetto a un tema che deve diventare la priorità di questo Paese. Il sistema dei subappalti a cascata nel privato, introdotto dal governo nell’ultima modifica del codice degli appalti, è una sciagura».

Per i sindacati chi ha responsabilità politiche e istituzionali, le imprese e le loro associazioni di categoria, devono assumersi la responsabilità di invertire la rotta. Massimo ribasso, appalti a cascata, mancanza di controlli, precarietà del lavoro sono scelte che hanno conseguenze drammatiche e vanno cambiate.«Quando la Uil ha iniziato, qualche anno fa, la battaglia dal nome “Zero morti sul lavoro” avevamo la consapevolezza che non sarebbe stata facile, che ci saremo scontrati con logiche di massimo profitto e interessi particolari non degni di una società civile», ha aggiunto Gianni Olla, segretario generale della Feneal Uil Sardegna. «La nostra mobilitazione vuole mettere al centro del dibattito politico-sociale, ancora una volta, la dignità dei lavoratori nella convinzione che il tema degli infortuni possa essere contrastato solo se aumentano le ispezioni nei cantieri e l’istituzione del reato di omicidio sul lavoro».

In Italia muore un lavoratore ogni sei ore. Le denunce di incidenti mortali sul posto di lavoro arrivate all’Inail nel 2023 sono 1.041, ma per l’Osservatorio nazionale di Bologna le vittime sono 1.466. In Sardegna, invece, da tre anni aumentano gli incidenti mortali. Sempre l’Inail, lo scorso anno ha registrato 25 vittime: 18 sul posto di lavoro, gli altri in itinere, una in più rispetto al 2022. Così come sono aumentate del 7% le denunce di malattie professionali rispetto al 2022 e si registra un incremento degli infortuni tra i giovani lavoratori: +23,5 % fino a 14 anni e +11,25% di quelli tra i 14 e i 19 anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA