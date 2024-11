Nell’Isola 118mila famiglie povere 

In Sardegna l’emergenza povertà non accenna a fermarsi. Mentre i dati sulla povertà assoluta restano stabili, l’aumento del costo della vita ha profondamente ridotto il potere d’acquisto delle famiglie sarde, influendo drammaticamente sulla spesa per cibo, utenze e abitazioni.

Il diciannovesimo report della Caritas regionale, presentato ieri a Cagliari, evidenzia una realtà di crescente difficoltà con ben 118mila famiglie (pari al 15,9% del totale) che affrontano quotidianamente serie difficoltà economiche. «Contrastare la povertà significa creare sinergia tra le varie istituzioni e accompagnare le persone in difficoltà nel cammino quotidiano. La povertà si può sconfiggere solo con lo sviluppo», afferma l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi.

Il report

Secondo il report, per una famiglia media con un figlio adolescente che risiede in un piccolo comune sardo, la soglia di povertà assoluta nel 2023 si attesta a 1.475 euro mensili. Questa soglia sale a 1.586 euro per chi risiede nei centri metropolitani di Cagliari e Sassari. La Caritas ha riscontrato un picco nelle richieste di aiuto, che nel 2023 hanno raggiunto quota 58.818, segnando un aumento rispetto alle 47.297 dell’anno precedente e superando di gran lunga i livelli pre-pandemici (38.736 nel 2019).

Le richieste si concentrano su necessità essenziali: affitto, utenze, pasti, prodotti per l’igiene e persino biglietti del trasporto pubblico e la Caritas fornisce questi beni attraverso mense, “Empori della Solidarietà” e consegne a domicilio.

«I dati li conosciamo tutti: nelle nostre famiglie, nei nostri paesi, nelle nostre diocesi, le situazioni concrete sono davanti ai nostri occhi. Importante però è la risposta che si dà attraverso le azioni delle comunità ecclesiali, di sacerdoti e vescovi, ma soprattutto dei tanti volontari, che sono il volto migliore di questa Chiesa, che si occupa dei poveri, prima di tutto, affrontando la povertà», aggiunge Antonello Mura, vescovo di Nuoro e Lanusei.

I numeri

Durante il 2023, i centri Caritas hanno accolto 10.919 persone in difficoltà, un aumento del 14,3% rispetto al 2022. I dati rivelano che il 67,8% delle persone che si sono rivolte ai centri sono cittadini italiani, una percentuale significativamente più alta rispetto alla media nazionale del 41,4%. Tra coloro che chiedono aiuto, molti sono cinquantenni che vivono in condizioni di precarietà abitativa, il 5,8% è senza una residenza stabile.

L’istruzione rimane un indicatore importante di vulnerabilità: quasi l’80% delle persone ascoltate ha un livello di istruzione basso o medio-basso, e il 50% possiede solo la licenza media. Inoltre, la disoccupazione e il lavoro precario si confermano tra le principali cause del disagio. Il 49% degli utenti dei Centri di ascolto risulta disoccupato.

«Noi come legislatori possiamo fare molto sulle scuole – dice la presidente della Regione, Alessandra Todde - possiamo fare molto perché i ragazzi abbiano un percorso extrascolastico ricco, culturale e soprattutto dobbiamo collaborare con la Caritas ma anche con le altre istituzioni per lavorare affinché la povertà abbia tutti gli strumenti a disposizione per poter essere monitorata e ovviamente alleviata».

RIPRODUZIONE RISERVATA