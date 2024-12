Nell’Invernale il Tc Cagliari passa a Sassari 

Il Campionato Invernale riparte oggi con la quinta giornata. Ma la pausa è servita per disputare alcuni interessanti recuperi. Nella Prima serie maschile, il Tc Moneta ha regolato 3-0 il Cus Cagliari A nella sfida valida per la prima giornata, mentre ieri, il Tc Cagliari A ha sbancato per 2-1 i campi della Torres Tennis A in un match deciso dal doppio. La sfida, valida per la quarta giornata, era stata in un primo momento fissata per il 15 dicembre, ma le due squadre sono riuscite a disputarla ben prima. Nella Prima serie femminile, bene Tc Terranova e Torres, che hanno battuto 3-0 il Gt Generale Rossi (prima giornata) e lo Sporting Ct Quartu A (terza). Ancora da disputarsi Generale Rossi-Tc Cagliari B femminile.

Nella Prima maschile ci sono due squadre in testa: il Tc Cagliari A, che riceve la visita del Tc Alghero A, e il Poggio Sport Village A, che gioca sui campi del Tc Moneta. Completa il programma Tennis Elmas-Cus Cagliari A, mentre riposa la Torres. Big match nel femminile, con la capolista Tc Cagliari A, che va a Sassari contro la Torres, seconda. Il Tc Terranova ospita il Quattro Mori Tennis Team A e lo Sporting Quartu A riceve il Generale Rossi. A riposo il Tc Cagliari B. ( a.bu. )

