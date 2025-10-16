Nell’Inter chi prende il posto di Thuram? 

L'Inter affronterà la Roma senza uno dei suoi attaccanti di maggior prestigio, Marcus Thuram, ma ritrova tutti i reduci dalle partite con la rispettive nazionali. Compreso Lautaro Martinez, arrivato per ultimo dalla trasferta in Florida dove l'Argentina ha battuto il Porto Rico 6-0 in amichevole. E dalla Florida Lautaro Martinez torna con una doppietta e certamente sarà fra i titolari in virtù di un periodo di forma straordinario.

Come partner del bomber argentino, nella testa di Chivu ci sarà un ballottaggio tra Pio Esposito – in orbita dopo la buona performance in Nazionale – e Ange-Yoan Bonny (gol e tre assist prima della sosta) per l'attacco nerazzurro. Nessun giocatore squalificato, tre gli indisponibili. oltre a Thuram anche Darmian e Di Gennaro.

Ieri mattina ad Appiano Gentile Chivu e lo staff hanno diretto un allenamento di scarico per chi ha giocato, mentre oggi è in programma il primo, vero unico allenamento di gruppo in vista del grande match dell’Olimpico di domani sera.

Così in campo

L'Inter nella supersfida di domani contro i giallorossi dell'ex Gasperini dovrebbe proporre una formazione con il classico 3-5-2 con Sommer fra i pali, Akanji, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Di Marco a centrocampo, mentre per l'attacco al momento sembra in vantaggio Bonny, grande protagonista contro la Cremonese, autore di un gol e tre assist. E ovviamente Martinez.

L'Inter vuole continuare nella striscia positiva di cinque vittorie consecutive fra campionato e Champions e l'ex Parma potrebbe essere la soluzione migliore in partenza, non è da escludere una staffetta con Pio Esposito.

RIPRODUZIONE RISERVATA