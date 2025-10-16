VaiOnline
Serie A.
17 ottobre 2025 alle 00:25

Nell’Inter chi prende il posto di Thuram? 

Lautaro ci sarà, Chivu vuole la sesta vittoria consecutiva 

L'Inter affronterà la Roma senza uno dei suoi attaccanti di maggior prestigio, Marcus Thuram, ma ritrova tutti i reduci dalle partite con la rispettive nazionali. Compreso Lautaro Martinez, arrivato per ultimo dalla trasferta in Florida dove l'Argentina ha battuto il Porto Rico 6-0 in amichevole. E dalla Florida Lautaro Martinez torna con una doppietta e certamente sarà fra i titolari in virtù di un periodo di forma straordinario.

Come partner del bomber argentino, nella testa di Chivu ci sarà un ballottaggio tra Pio Esposito – in orbita dopo la buona performance in Nazionale – e Ange-Yoan Bonny (gol e tre assist prima della sosta) per l'attacco nerazzurro. Nessun giocatore squalificato, tre gli indisponibili. oltre a Thuram anche Darmian e Di Gennaro.

Ieri mattina ad Appiano Gentile Chivu e lo staff hanno diretto un allenamento di scarico per chi ha giocato, mentre oggi è in programma il primo, vero unico allenamento di gruppo in vista del grande match dell’Olimpico di domani sera.

Così in campo

L'Inter nella supersfida di domani contro i giallorossi dell'ex Gasperini dovrebbe proporre una formazione con il classico 3-5-2 con Sommer fra i pali, Akanji, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Di Marco a centrocampo, mentre per l'attacco al momento sembra in vantaggio Bonny, grande protagonista contro la Cremonese, autore di un gol e tre assist. E ovviamente Martinez.

L'Inter vuole continuare nella striscia positiva di cinque vittorie consecutive fra campionato e Champions e l'ex Parma potrebbe essere la soluzione migliore in partenza, non è da escludere una staffetta con Pio Esposito.

