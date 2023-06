«Nell’Intelligenza artificiale l’uomo resta insostituibile» 

In videoconferenza dall’Antartide l’ingegnere robotico nuorese Domenico Mura ha raccontato quanto l’uomo sia insostituibile. Lo ha fatto ieri pomeriggio durante una conferenza all’Exmè sull’Intelligenza artificiale, coordinata da Sebastian Cocco. «Qui trova notevole difficoltà nell’essere applicata per via delle temperature estreme, diciamo che lavora in altre zone, “al caldo”. Noi ricercatori stiamo alla base e questo passaggio è fondamentale. Dopo aver raccolto i dati, li inviamo a delle applicazioni di Ia che creano algoritmi e forniscono analisi». E sull’Einstein Telescope ha detto: «Fare dell’isolamento una forma di ricchezza è un’opportunità». (g. p.)

