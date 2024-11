Nell’inferno di piazza Matteotti 

In piazza Matteotti dalle 18 di sabato sera si striscia lentamente, le auto come squame di una chimera che ha quattro code, una in via Roma, l’altra in viale la Plaia, la terza in via Sassari, l’ultima nel Largo. Tutti in fila, tutti fermi, tutti in macchina. «Ma che succede? Ah ecco che succede», chiede un giovane tirando la testa fuori dal finestrino. Niente di insolito, sono i tanti cagliaritani diretti verso lo shopping e l’aperitivo del fine settimana che provano a conquistare un parcheggio accanto alla stazione ferroviaria. Già prima della 20, quando per l’ora di cena si riversano in centro migliaia di automobilisti, il punto di rottura: la fila comincia in via Roma (spesso già in viale Colombo), avanza in via Molo Sant’Agostino (sia il tratto lungo la stazione dell’Arst, ma anche quello che arriva dalla Scafa), blocca via Sassari, torna in via Roma e sale verso il Largo. Succede tutto l’anno, ma nel fine settimana è un disastro. E adesso che si avvicinano le festività natalizie, ancora di più.

Tempesta perfetta

I semafori nella zona (in via di Riva di Ponente, da una parte, e quello davanti alla stazione dei treni, dall’altra), il “tappo” creato dalla “cerniera” di piazza Matteotti dove da due anni è riservata ai mezzi di Ctm e Arst , il parcheggio alla Stazione. Risultato: piazza Matteotti è l’epicentro della tempesta perfetta. «Stiamo studiando una viabilità diversa in tutta la zona che contribuirà a snellire il traffico», spiega l’assessore alla Mobilità e Lavori pubblici Yuri Marcialis. «L’idea di base», attorno alla quale si costruirà il nuovo piano del traffico in centro, «è che piazza Matteotti deve tornare a essere disponibile per le auto e non più un “parcheggio” per i mezzi pubblici che si sposteranno nell’hub intermodale che verrà realizzato accanto», aggiunge.

Le soluzioni

Le soluzioni, in attesa dello sviluppo della nuovo viabilità, ci sarebbero: intanto aprire i parcheggi in struttura (di proprietà del Comune) ancora chiusi, per esempio quelli di via Cesare Battisti, e qui il traguardo sembra essere vicinissimo; oppure aprire un varco in uscita dal parcheggio della Stazione in viale La Plaia, per evitare alle auto di restare imbottigliate con quelle in entrata all’ingresso unico in via Sassari. Un’idea lanciata già dalla precedente e rilanciata ora da quella attuale. Per dare gambe a questa soluzione basterebbe pochissimo perché la strada che passa dietro il campus universitario, costeggia il centro commerciale e sbuca in viale la Plaia esiste già. Ed è anche utilizzata, ma solo dai dipendenti di Ferrovie. Ma la proprietà del parcheggio è di Ferrovie, quindi spetta a FS dire sì o no. «C’è la disponibilità di Ferrovie con cui c’è una interlocuzione in corso», spiega l’assessore Marcialis. Non dovrebbe essere un’impresa, tenendo conto che bisognerà valutare le misure di sicurezza, ma per il nuovo varco, per ora, bisogna aspettare.

Lo scenario

«In generale, però, il traffico in tutta la zona deve diminuire», avverte l’assessore Marcialis. Come? «In piazza Matteotti si alleggerirà grazie al fatto che sposteremo gli autobus. Ma non solo. in futuro, quando arriverà la metro, non avrà più tanto senso far continuare a far passare i bus in via Roma, di certo non tutti quelli che passano oggi. Di questo si dovrà discutere con Ctm e Arst, naturalmente. Per adesso siamo in una fase di studio», dice ancora. Non basta. «La nostra idea è costruire anche parcheggi di scambio, per esempio accanto alla stazione Caracalla, tra Monserrato e Cagliari, che grazie all’utilizzo di autobus veloci, permettano di lasciare l’auto fuori dalla città e, quindi, dal centro». E ancora: allo studio un sistema di rotatorie su via Roma, per eliminare i semafori. Questo, in futuro. Nel presente, invece, piazza Matteotti è il solito inferno.

