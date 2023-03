«Nell’inferno di Kiev c’è ancora bisogno del cuore dei sardi» 

«A Kiev, Leopoli e in molti villaggi dove i vescovi portano cibo ai tanti orfani rimasti in mezzo a quella terra nera».

Villacidro. «Ai sardi dico: mantenete quel cuore generoso che avete sempre mostrato di avere, l’Ucraina ne ha ancora bisogno». Don Angelo Pittau ha 83 anni ed è appena rientrato da Kiev. Fondatore della parrocchia Madonna del Rosario nella sua Villacidro, dove presiede il centro d’ascolto al quale fanno capo diverse comunità di recupero e assistenza, storico parroco di Guspini, è stato anche muratore in Francia (prima di indossare l’abito talare) e operaio alla Fiat (dopo l’ordinazione). «Un prete che vuol bene alla gente cosa fa? Sta con la gente. Ecco, io sentivo di dover stare con loro, in quell’inferno, con gli ultimi».

Dov’è stato?

«A Kiev, Leopoli e in molti villaggi dove i vescovi portano cibo ai tanti orfani rimasti in mezzo a quella terra nera».

Cosa ha trovato?

«Città di ragazze che provano a vivere e rischiano pur di tornare a sognare, ma i maschi non ci sono, li hanno mandati tutti alla guerra»

Perché questo viaggio?

«So no andato per programmare degli aiuti che vuole il nostro vescovo e noi di Sardegna solidale. Ma non solo».

Cos’ altro?

«Se non avessi fatto questo viaggio non me lo sarei perdonato e anche il Padre eterno non me l’avrebbe perdonato».

Ha assistito a bombardamenti?

«Sì, è capitato. Mi trovavo al supermercato, nel supermercato più fornito di Kiev, e a un certo punto è suonata la sirena e siamo scappati tutti per strada. Ma il bombardamento peggiore è stato a 15 chilometri da Leopoli».

Com’è andata?

«Eravamo nella parrocchia di un villaggio dove ci sono tanti orfani. Quando è suonato l’allarme tutti i bambini si sono infilati in un buco sotto la chiesa per andare nei sotterranei. Si riparano lì, senza acqua, senza luce, anche per giorni interi».

Ha avuto paura?

«Mai. Forse sono matto, ma non ho mai avuto paura. E poi io ero protetto, giravo sempre con il vescovo».

Avevate una scorta, delle armi?

«No, ma quali armi e quale scorta. No, niente, noi giravamo così».

Com’è arrivato a Kiev?

«Sono andato in aereo a Cracovia e da lì io e Giampiero Farru di Sardegna solidale abbiamo preso un bus perché i treni non passano più».

Com’è stato attraversare la frontiera?

«Lungo. C’era una coda di auto, camion e bus di 15 chilometri. A noi è andata bene perché abbiamo impiegato due o tre ore per il controllo passaporti, ma c'è tanta povera gente che resta lì per giorni, senza bagno. Un disagio tale».

Ha detto messa?

«Sì, nella cattedrale, ho celebrato in latino davanti a tante persone».

Per cosa ha pregato?

«Perché cessino tutti i conflitti, perché la pace vuol dire progresso, benessere e tranquillità per tutte le famiglie. Ancora non c’è».

Lei è un pacifista?

«Tanto quanto. La pace si costruisce con impegno e sacrificio, è un lavoro attivo, per questo non potevo restare qua nel mio ufficio. Se io non soffro con loro, non costruisco la pace».

L’immagine che porta nel cuore?

«Un muro lunghissimo con i volti di migliaia di morti dove le madri e le spose piangono il proprio amore. Perché spesso dal fronte viene mandata solo una foto, neppure un corpo sul quale pregare».

