Nell’inferno del parcheggio Auto imprigionate e caos 

La sera, soprattutto nel fine settimana ma non solo, bisogna armarsi di pazienza e mettere in conto un’attesa di almeno mezz’ora prima di riuscire a lasciare il parcheggio. E di giorno non va molto meglio: nelle ore di punta, dieci-quindici minuti buoni si perdono sempre. Clacson, smog, cantieri, code e proteste quotidiane. Succede tutto l’anno, ma adesso con lo shopping natalizio entrato nel vivo, il problema è quotidiano. Via Roma, via Sassari e le strade attorno si intasano; poi i semafori nella zona (in via di Riva di Ponente, da una parte, e quello davanti alla stazione dei treni, dall’altra) ma soprattutto il “tappo” creato dalle auto in entrata e in uscita dal parcheggio della stazione ferroviaria che ha come unico accesso via Sassari, fanno il resto. Piazza Matteotti, da un anno quasi interamente riservata ai bus di Ctm e Arst per evitare di congestionare ulteriormente il traffico, è l’epicentro della tempesta perfetta: auto ferme, code infinite, e serpentone che in alcuni momenti si muove a passo d’uomo, anche sino a viale Colombo.

La soluzione

La soluzione, anzi le soluzioni ci sarebbero: aprire i parcheggi in struttura (di proprietà del Comune) ancora chiusi, ma ci vorrebbe tempo, oppure aprire un varco in uscita in viale La Plaia, per evitare alle auto di restare imbottigliate all’ingresso unico in via Sassari. Un’idea lanciata dall’amministrazione quasi un anno fa. Per dare gambe a questa soluzione basterebbe pochissimo, giusto il tempo disegnare una nuova segnaletica. Questo perché la strada che passa dietro il campus universitario, costeggia il centro commerciale e sbuca in viale la Plaia esiste già. Ed è anche utilizzata, ma solo dai dipendenti di Ferrovie che lavorano nell’area del parcheggio. Ma, come detto, la proprietà del parcheggio è di Ferrovie, quindi spetta a FS dire sì o no.

Il Comune

Difficile ora conoscere la posizione del Gruppo Fs, difficile, per esempio, sapere se esistono difficoltà (quali?) per l’apertura del nuovo varco. La società, per il momento, non ha fornito risposte. L’unica cosa sicura, afferma l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu, è che «già quando abbiamo avviato le interlocuzioni con Ferrovie per capire se fosse possibile realizzare un nuovo ingresso ci è stata manifestata una certa apertura». Tradotto: non dovrebbe essere un’impresa, sempre tenendo conto che andrebbero valutate le misure di sicurezza, ma di aprire il nuovo varco per il momento non se ne parla. «Questa soluzione contribuirebbe molto ad attenuare il problema che si crea in piazza Matteotti, soprattutto sotto le festività di Natale», spiega ancora l’assessore Mereu. «Per questo motivo abbiamo cominciato a parlarne quasi un anno fa, e continuiamo a farlo: le interlocuzioni con Ferrovie vanno avanti», aggiunge.

Il Pums

Finché non si apre il nuovo varco in viale La Plaia («almeno per consentire l’uscita delle auto», dice Mereu) l’inferno di piazza Matteotti è un incubo che da qui a Natale potrà solo peggiorare, un tormento che con queste dimensioni continuerà in maniera inevitabile per poi attenuarsi durante la settimana e riprendere vigore nel weekend quando i cagliaritani si riversano in massa in centro la sera per la movida. «L’apertura del varco in viale La Plaia è un’idea anche inserita nel Pums», il piano urbano della mobilità sostenibile della Città metropolitana, dice Fabrizio Marcello, capogruppo del Pd in Consiglio comunale. «Una soluzione che era stata proposta a Ferrovie già alcuni anni fa. Faccio presente che in quel parcheggio dovrebbe anche essere ripreso il vecchio progetto di una struttura sopraelevata “leggera” che serviva ad aumentare il numero dei posti auto disponibili», aggiunge. E poi conclude: «Mi pare difficile che, con via Sassari che raccoglie tutto il traffico da via Roma e da via Riva di Ponente, e tre quarti di piazza Matteotti riservata alla circolazione dei bus, ci possa essere una soluzione diversa. Il Comune, quindi, deve fare pressione su Ferrovie e spingere affinché quel varco vengo aperto il prima possibile». Nel frattempo un fatto è certo: oggi comincia un nuovo weekend, disagi, code e ingorghi sono assicurati.

