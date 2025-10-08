«Nell’incubo di una nuova preistoria» 

Ospite di Sardegna Teatro, debutta in anteprima nazionale a Sestu, alla Corte del Sole (The Space), il nuovo spettacolo di Antonio Rezza e Flavia Mastrella. In scena domani, sabato e domenica, alle 20.45, affronta i mali della società contemporanea: lo strapotere della tecnologia, la mercificazione delle emozioni, la solitudine. Un’amalgama di sofferenza su cui la coppia artistica tra le più longeve e originali del teatro italiano ha costruito “Metadietro”: una performance graffiante e simbolica, prodotta da Teatro Vascello di Roma.

Contro le gerarchie

Il duo, insignito del Leone d’oro alla carriera alla Biennale del Teatro di Venezia (2018), ha scelto l’Isola per il debutto della pièce, perché la Sardegna li ama e loro amano la Sardegna. E anche perché, osserva Rezza: «Nelle isole troviamo una più forte avversione verso il potere e le gerarchie. Questo ci piace: si percepisce un sano scollamento dal potere centrale, che dà molta energia». L’ambiente non è quello di un teatro tradizionale, ma di una sala cinematografica adattata per l’occasione, una soluzione sperimentale che sopperisce alla mancanza di un auditorium. Non avendo casa propria, Sardegna Teatro ha esplorato altre vie collaborando con aziende private. «Trovo scandaloso» commenta Rezza, «che una compagnia che ha prodotto spettacoli di altissimo livello come i nostri o “Macbettu“ non abbia un teatro tutto suo a Cagliari».

La performance

“Metadietro“, scritto e interpretato da Antonio Rezza con la partecipazione di Daniele Cavaioli, è un invito all’ammutinamento, a rinunciare alla corsa verso ciò che, un’invenzione alla volta, ci spoglia della nostra umanità. Nello spazio scenico, allestito da Flavia Mastrella (luci di Alice Mollica, tracce sonore di Stefano Falcone), si agita un ammiraglio blu elettrico che tenta di portare in salvo la sua nave, ma è ostacolato da una folla prigioniera delle logiche del mercato. Non è una scenografia, precisa Flavia Mastrella, «ma un habitat che crea un’atmosfera quasi onirica. Non direi surreale, ma più vicina al sogno. In questo aiuta molto la presenza di Cavaioli, che con la sua energia contribuisce a rendere il lavoro sospeso, fluttuante». Creata con l’assistenza di Massimo Camilli, la performance è caratterizzata da una scrittura sincopata e da un uso del corpo e dello spazio fedeli allo stile non convenzionale e irriverente che contraddistingue il duo. Per gli esseri umani, chiosa Mastrella, «tornare alla dimensione naturale e selvaggia è impossibile. Viviamo una nuova preistoria; la mansione umana è mortificata, confusa e inadeguata».

La coppia

La collaborazione tra i due artisti, iniziata alla fine degli anni Ottanta, ha dato vita a spettacoli teatrali che attraggono per la loro originalità e il loro stile sperimentale. Sessant’anni compiuti da qualche mese, il piemontese Rezza è riconosciuto come uno dei performer più innovativi e radicali del teatro contemporaneo italiano; Mastrella, classe 1965, originaria di Anzio, è una scultrice e scenografa, autrice di opere visive e habitat scenici immaginifici. Insieme hanno realizzato quindici opere teatrali, di cui gli estratti sono stati trasmessi dalla Rai, dalle reti Mediaset, e pluripremiate nei maggiori festival nazionali. Hanno lavorato a mostre, video installazioni e cortometraggi, alcuni dei quali hanno ricevuto numerosi riconoscimenti. Il filo conduttore della strabordante creatività artistica della coppia lo dichiara Rezza: «L’avversione verso il potere e la gerarchia. Non riconosciamo valore allo Stato né ad alcuna istituzione, perché sono costruzioni arbitrarie che servono solo a proteggere chi le crea». Il potere si autoperpetua: «Abbiamo scritto lo spettacolo un anno fa» ricorda Mastrella, «prima dei drammatici eventi di queste ultime settimane, ma si è rivelato premonitore: la tecnologia e le persone vanno avanti, il potere rimane identico».

RIPRODUZIONE RISERVATA