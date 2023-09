Nell’incubo della grande sete 

La secca Ogliastra spera nelle piogge, sempre che non siano devastanti e letali per i raccolti. Perché in questa estate del record di caldo, con il picco raggiunto il 24 luglio (sfiorati i 50 gradi), il territorio paga già un prezzo altissimo sia a livello di siccità sia di danni alle coltivazioni: quasi ogni paese è in sofferenza per terreni aridi, fiumi a secco, desertificazione e carenza di pioggia e in quelle dove si è riusciti a portare avanti i raccolti eventi meteo intensi hanno fatto disastri (il caldo killer ha bruciato i vigneti). Le scorte d’acqua sono in forte calo. Lo dicono i dati forniti dalla direzione generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico. L’invaso del Bau Muggeris, nel territorio di Villagrande, è calato di 13,28 milioni di metri cubi d’acqua in un mese: il 31 luglio la percentuale invasata era del 65,02 per cento (36,81 milioni). Al 31 agosto erano disponibili 23,53 milioni, il 41,56 per cento rispetto alla capacità di portata autorizzata che si attesta su 56,62 milioni.

La sete avanza

Se a luglio il puntatore di allerta, in funzione degli indicatori di stato degli invasi, era a livello di vigilanza, da 12 giorni è diventato di pericolo. «Il livello di erogazione deve essere ridotto in media, secondo le categorie di priorità degli usi - avvertono dall’Agenzia regionale del distretto idrografico - al fine di gestire in modo proattivo l’eventuale persistenza del periodo secco. Contestualmente devono essere attivate le previste misure di mitigazione». Un altro indicatore che conferma la situazione d’emergenza è il confronto con lo stesso periodo del 2022. Il 31 agosto dello scorso anno il totale dell’invasato tra Bau Muggeris e Santa Lucia era del 60,79 per cento, quest’anno è crollato al 44,71. Al contrario di Bau Muggeris, la diga di Santa Lucia, a valle di Villagrande, resta esente da ogni emergenza: è al 100 per cento della capienza, unico invaso, insieme al Govossai, che al momento ha la giacenza al completo.

Stato d’allerta

«C’è molta attenzione sulla questione. Non abbiamo competenze particolari in merito ma vigiliamo, anche perché Villagrande dà l’acqua a quasi tutta l’Ogliastra e dunque occorre una riflessione», dichiara Alessio Seoni, 50 anni, sindaco di Villagrande, che insieme ad Arzana, Lotzorai e Tertenia è fuori dal circuito di Abbanoa. Il gestore, in virtù della carenza idrica, è intervenuto negli ultimi giorni applicando ulteriori restrizioni all’erogazione dell’acqua. Subiscono disagi soprattutto Lanusei e Loceri dove la rete è a secco dalle 16 alle 6 del giorno successivo. Anche il sindaco di Tertenia, Giulio Murgia (45) è dovuto intervenire con un provvedimento: «A causa dei livelli bassi di riserva idrica, il servizio sarà interrotto da mezzanotte alle 5 del mattino per consentire il normale riaccumulo».