Nell’incubo degli incendiari 

La gang degli incendiari è entrata di nuovo in azione, questa volta il liquido infiammabile è stato versato sulla carrozzeria di una Fiat 500X parcheggiata davanti a una palazzina di via Modena. Nessun dubbio sulla matrice doloso del raid. E con l’ultimo attentato incendiario a Olbia il conto delle auto distrutte sale a dieci. L’utilitaria intestata alla pensionata olbiese Lina La Fortezza è stata completamente distrutta. Ma non basta, perché oltre a bruciare l’auto presa di mira, i responsabili del blitz hanno danneggiato irrimediabilmente una Ford Ka e le fiamme hanno anche investito la porta di ingresso di una casa. L’allarme è scattato alle 3 e grazie all’intervento dei Vigili del fuoco l’incendio è stato spento prima che le fiamme si propagassero ad altre auto e al condominio di via Modena. Le indagini sono condotte dal personale dell’Arma, sul parcheggio sono puntate le telecamere del sistema di videosorveglianza di una scuola. I carabinieri hanno già acquisito dei filmati.

La città sotto attacco

La proprietaria dell’auto appare del tutto estranea a situazioni o ambienti che possano in qualche modo spiegare quanto è avvenuto. Le indagini sono complesse, gli investigatori stanno verificando se la Fiat 500 fosse in uso ad altre persone. Di sicuro Olbia è di nuovo in una situazione di paura. Le persone hanno timore a lasciare le loro auto parcheggiate sulla via pubblica. E hanno ragione. Nell’arco di tre settimane sono state distrutte cinque auto in via del Melograno e via Belgrado, tre in via Lumbau e due in via Marche. Se si torna indietro, solo per citare i casi più rilevanti, c’è da aggiungere il rogo di un chiosco a Marinella e quello di alcune moto in via Leoncavallo. Le vittime sono imprenditori, commercianti, ristoratori, titolari di autonoleggio, una pensionata e un culturista.

Procura al palo

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, hanno già un quadro chiaro del movente e dei nomi di persone fortemente sospettate di avere appiccato gli incendi. Si parla di rappresaglie incrociate per vicende che spesso nascono da litigi tra giovanissimi. La Procura di Tempio, sino a questo momento, non è riuscita a contrastare il fenomeno con strumenti e provvedimenti adeguati.

