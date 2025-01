Nell’incendio di Palisades perde la sua casa e i ricordi delle origini a Perdasdefogu 

Pochi abiti e alcuni documenti si sono salvati. Il resto è andato in fumo insieme alle cose di una vita. Lisa Murgia, bancaria di 38 anni, ha messo in valigia lo stretto necessario prima di evacuare. Della sua casa di Pacific Palisades, una delle zone più colpite dagli incendi, non rimane più nulla. Neanche un ricordo di Perdasdefogu dove nel 2021 aveva incontrato per la prima volta i suoi parenti italiani, dopo le ricerche sulle origini del nonno Giovanni Murgia partito negli Stati Uniti nei primi anni del ‘900. La donna californiana e batterista in una band sta ricevendo manifestazioni di grande affetto e solidarietà dalla sua “seconda famiglia sarda” grazie a Tore Mura, storico foghesino, e Iole Congiu, sua zia. I due si mantengono in stretto contatto con lei aggiornando i compaesani sulle sue condizioni. Lisa Murgia sta bene ma è molto provata da questa immane tragedia. Negli Stati Uniti, ma a New York, un’altra cugina, Sara Maniscalco di Perdasdefogu, quotidianamente le dà supporto e speranza. «Hai perso degli oggetti ma non le persone che ti vogliono bene, Perdasdefogu ti aspetta a braccia aperte il paese è casa tua, ti aiuteremo noi – dice Sara Maniscalco – presto ci rincontreremo».

