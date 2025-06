«Nell’identità dell’Italia la migrazione è essenziale» 

«La storia della migrazione italiana è parte essenziale della nostra identità nazionale. Dalle grandi migrazioni successive all’Unità d’Italia alle numerose partenze nel secondo dopoguerra, generazioni di italiani hanno trovato destini migliori al di fuori del nostro Paese, sostenendone, in modo determinante, la ripresa e lo sviluppo con le consistenti rimesse finanziarie del secolo scorso». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale la segretaria generale Maria Chiara Prodi e i componenti del consiglio generale degli Italiani all’estero. «Il loro apporto, da una prospettiva più ampia, si è anche tradotto nel dar vita a preziosi legami fra l’Italia e i Paesi di accoglienza, legami alimentati dal rispetto e dall’ammirazione per quanto essi hanno saputo realizzare e, inoltre, nel diffondere le molteplici espressioni della cultura del nostro Paese. Le collettività italiane hanno saputo rendere “prossima” l’Italia a tutte le latitudini. Anche nei luoghi più remoti sono stati ambasciatori autentici della italofonia. Si tratta di elemento rilevante nella politica internazionale della Repubblica, affermando valori come il dialogo, la laboriosità, l’accoglienza, la pace».

