Nell’ex tabacchificio spazio agli artigiani  

Per gli artigiani il conto alla rovescia ora può cominciare. A breve nell'ex tabacchificio di Arborea entreranno gli operai per terminare la ristrutturazione, il recupero e la valorizzazione dello storico immobile. Tutto questo grazie ai 300mila euro che il Comune ha ottenuto nel 2021, a cui si aggiunge un cofinanziamento di 16 mila euro.

La gara

Pochi giorni fa si è chiusa la gara per affidare i lavori alla quale hanno partecipato 120 imprese. Ad aggiudicarseli con un ribasso del 22,40% la Edil Fabaria srl, con sede nel comune di Favara. «Il fatto che abbia partecipato un numero così alto di imprese è un bene - spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Davide Rullo - segno che il progetto era interessante. E poi è sempre bene avere tanta scelta. Ora, come prevede la legge, ci sono i tempi tecnici per la verifica della documentazione, circa un mese. Poi i lavori potranno iniziare».

La gestione

L’edificio, circa 2mila metri quadrati, una volta ultimato potrà essere messo a disposizione degli artigiani. Il bando della Regione era infatti destinato all'infrastrutturazione di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane. «Ancora è impossibile sapere quante nuove realtà l’immobile potrà ospitare - dice Rullo - Ora ci occuperemo anche della gestione; L’idea è quella di affidarla ad un ente come un Consorzio. All'interno sarà presente anche un'area che verrà allestita per la formazione di giovani artigiani, così come previsto dal progetto».

L’iter

L'iter è iniziato nel 2018 con l'acquisizione dalla Regione dell'immobile. Successivamente è stato portato a termine il primo lotto di lavori per il recupero e la riqualificazione con finanziamento dell'assessorato regionale all'Industria ottenuto nel 2020.

Un anno più tardi l'Amministrazione comunale ha ottenuto un secondo finanziamento per la progettazione e i lavori sul secondo lotto. A giugno scorso c'è stata la conclusione della progettazione e poi è stata bandita la gara. L'immobile, già dotato di impianti idrici e fognari, una volta terminate le opere sarà quindi restituito alla comunità per dare respiro agli operatori e alle imprese artigianali, in linea con la destinazione d'uso dell'area e con le finalità dei bandi regionali di finanziamento.

