Nell’ex Sulcitana la verifica dei danni causati dalla pioggia 

Il maltempo delle ultime settimane ha lasciato il segno nel territorio del basso Campidano, colpendo duramente l’ex Sulcitana, collegamento “interno” tra Decimomannu e Assemini. Il ripristino del manto stradale, gravemente compromesso dalle piogge torrenziali, è stato inserito nell’agenda amministrativa di entrambi i Comuni per garantire la sicurezza degli automobilisti e il ripristino della circolazione.

Per affrontare il problema domani ci sarà il sopralluogo congiunto di tecnici e sindaci di Decimomannu e Assemini, rispettivamente Monica Cadeddu e Mario Puddu. L’obiettivo è verificare l’entità dei danni e predisporre una richiesta congiunta di finanziamento regionale, necessaria per interventi che non siano semplici “toppe” ma soluzioni risolutive.

Le amministrazioni hanno chiarito che l’iter burocratico e tecnico richiede passaggi obbligati: l’asciugatura del terreno, necessaria per garantire la tenuta delle riparazioni temporanee, e l’avvio della procedura amministrativa. In attesa dei lavori la raccomandazione è di evitare la strada interna se non strettamente necessario, prediligendo la Statale 130: «La collaborazione della comunità è fondamentale per gestire l’emergenza», hanno detto i due sindaci. ( sa. sa. )

