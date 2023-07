«Nell’ex stadio i gatti muoiono di fame: consentiteci di salvarli» 

«Con soli due giorni alla settimana non riusciamo a sfamare tutti i gatti, tanto che molti stanno morendo di stenti e vengono divorati dai corvi. Abbiamo chiesto di poter accedere al vecchio stadio Sant’Elia tutti i giorni, per portare cibo e occuparci delle sterilizzazioni, ma nessuno ci autorizza. Se non si farà qualcosa, molti di questi animali moriranno». Giustino Claudetti, psicologo, è uno dei tre volontari che si prendono cura della gigantesca colonia felina riconosciuta dalla Regione all’interno dell’ex impianto sportivo: complessivamente tra gli 80 ed i 100 animali che vivono tra gli spalti ormai pericolanti del vecchio stadio.

«Da ottobre possiamo accedere il lunedì e il mercoledì pomeriggio, dalle 16 alle 18 circa», prosegue, «ma molto dipende dalla discrezione del custode che è disponibile in quegli orari. Ci siamo appellati al presidente del Consiglio comunale, a qualche assessore, ma nessuno ci autorizza perché sostengono che l’impianto sia fatiscente e nessuno si prende la responsabilità. Ma questo si scontra con la legge sulle colonie feline riconosciute e con l’autorizzazione pregressa». Della serie: se il gigantesco immobile è pericolante tanto da impedirne l’ingresso, lo è anche il lunedì e il mercoledì. Al contrario, se con prudenza si può entrare nei due giorni – insistono gli animalisti – allora la stessa prudenza consentirebbe l’accesso quotidiano che loro richiedono per occuparsi dei tantissimi gatti. «Una colonia felina censita e riconosciuta dalla Regione», prosegue il volontario, «deve essere rifornita di cibo e di cure. Se il Comune vuole lo può fare, a noi andrà benissimo, ma tanto non lo faranno perché servono molti soldi e un impegno non da poco. Impegno che noi siamo disposti ad assicurare, basta che ce ne diano la possibilità».

Della colonia, ormai da tempo, si occupano Sabrina Stara, Carla Firinu e lo stesso Giustino Claudetti. «Abbiamo già sterilizzato 25 femmine e una quindicina di maschi», chiarisce lo psicologo, «dobbiamo per forza catturare e sterilizzarne altre cinque. Lo scorso anno, non avendo la possibilità di accedere regolarmente allo stadio, la panleucopenia (una gastroenterite felina) ne ha ucciso nove. Altri sono morti di fame di recente e sono stati divorati dai corvi. Con soli due giorni non possiamo garantire a tutti gli animali, soprattutto alle nuove nidiate, un’alimentazione e delle cure adeguate. Per questo chiediamo al Comune di permetterci di accedere al Sant’Elia ogni sera, sempre quando i mici escono così da poter fare anche le catture».