05 gennaio 2026 alle 00:06

Nell’ex Pretura il Comando dei vigili 

Costeranno 500mila euro i lavori di riqualificazione e trasformazione della sede dell’ex Pretura in via Rossini, a Sinnai. In quegli uffici il Comune ha deciso di ricavare la sede della Polizia locale, ora ospitata fuori dall’abitato, nella zona industriale, nella stesse sede che ospita i volontari del “Vab Sinnai”. In precedenza, la Polizia locale aveva trovato spazio per decenni al piano terra del Municipio di via Quartu. Una sede non più adatta per ospitare i Vigili urbani e i loro mezzi. Da qui la scelta di trovare una nuova sede anche per riportare la Polizia locale nel centro abitato.

Attualmente l’organico è composto da una decina di vigili. È prevista almeno un’altra assunzione a tempo indeterminato, pur sempre insufficiente per completare l’intero organico della Polizia locale che ha nel capitano Giuseppe Fiori il suo comandante. (r. s.)

